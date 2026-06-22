Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, İslam dininin önemle tavsiye ettiği hususların başında geliyor. Bu bağlamda saç, sakal ve bıyık bakımı da büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hz. Peygamber’in teşvik ettiği sünnetler arasında yer alıyor.

Peki, kimler saçını hangi renge boyayabilir? Saç boyası abdeste ve gusle engel mi? İşte merak edilen tüm detaylar ve Malatya için bugünün ezan saatleri.

KADINLARIN VE ERKEKLERİN SAÇ BOYAMALARI CAİZ MİDİR?

Diyanet'in kaynaklarına göre, başkalarını yanıltma ve aldatma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanmasında bir sakınca yoktur. Ancak kadın ve erkekler için bazı özel durumlar bulunmaktadır:

Erkekler İçin Siyah Rengi Sınırı: Erkeklerin saçını kına rengi gibi siyah dışındaki renklere boyaması caizdir. Ancak yaşlılık nedeniyle beyazlayan saçların tamamen siyaha boyanması mekruh görülmüştür. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi günü Hz. Ebû Bekir’in yaşlı babasının beyaz saçlarını gördüğünde, "Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız" buyurmuştur.

Genç Yaşta Beyazlayanlar İstisna: Saçı erken yaşta beyazlaşan gençlerin saçlarını siyaha boyamasında bir sakınca görülmemiştir. Bu durum, saçın tabiî hâline dönüşü olarak kabul edilir. Nitekim sahabeden Sa’d b. Ebî Vakkâs ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin gibi isimlerin de bunu uyguladığı nakledilmektedir.

Kadınlar İçin Kurallar: Kadınların saç boyatması konusunda renk sınırlaması yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus, kadının saçını ve mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir.

SAÇ BOYASI ABDESTE VE GUSLE ENGEL Mİ?

Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri de boyanın abdest geçirip geçirmediğidir. Diyanet bu konuya net bir açıklık getirmiştir: Saç boyası, saç üzerinde kimyasal ve sert bir tabaka oluşturup suyun saç tellerine temas etmesini engellemiyorsa, gusül ve namaz abdestine hiçbir şekilde engel teşkil etmez.

22 HAZİRAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

22 Haziran 2026 Pazartesi günü namaz ibadetini yerine getirecek olan Malatyalı vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsâk: 03:07

Güneş: 04:57

Öğle: 12:36

İkindi: 16:29

Akşam: 20:01

Yatsı: 21:43.