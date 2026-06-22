Yatırımın güvenli limanı altın, Malatya’da hareketli günler geçiriyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan en son verilere göre, altın fiyatlarında yeni rakamlar netleşti.

Peki, Malatya'da çeyrek altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik ve gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte birikimine yön vermek isteyenlerin merakla beklediği o güncel fiyat listesi:

Malatya piyasasındaki kuyumcularda geçerli olan anlık altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.280 TL — Satış 6.490 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.770 TL — Satış 6.200 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.540 TL (Satış fiyatı belirtilmedi)

Çeyrek Altın: Alış 10.170 TL — Satış 10.590 TL

Yarım Altın: Alış 20.340 TL — Satış 21.180 TL

Liralık Altın: Alış 40.680 TL — Satış 42.360 TL

Ata Lira: Alış 41.840 TL — Satış 43.570 TL

Cumhuriyet Altını (2.5): Alış 101.700 TL — Satış 105.900 TL

Açıklanan son verilere göre, Malatya'da 24 ayar gram altın 6.280 TL'den alınırken, 6.490 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Özellikle düğün ve nişan hazırlığı yapanların yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 6.200 TL'ye kadar ulaştı. Küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın ise 10.590 TL'lik satış fiyatıyla dikkat çekiyor.