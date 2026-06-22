Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve bölge genelini kapsayan güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Malatya’da bugün havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, bölge genelinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı kentte özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşam üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmezken, uzmanlar sıcak havaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında uzun süre güneş altında kalmamaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Malatya’da gün boyunca yağış beklenmezken, kent genelinde güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri öneriliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu, 33 derece

Akçadağ: Az bulutlu, 32 derece

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Battalgazi: Az bulutlu, 34 derece

Darende: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Doğanşehir: Az bulutlu, 32 derece

Doğanyol: Az bulutlu, 36 derece

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece

Kale: Az bulutlu, 35 derece

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece

Pütürge: Az bulutlu, 34 derece

Yazıhan: Az bulutlu, 35 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu, 33 derece