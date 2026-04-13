Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde deprem sonrası başlatılan yeniden yapılanma süreci devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçe yöneticileri, kurum temsilcileri ve muhtarlarla birlikte bölgede yürütülen konut ve rezerv alan projelerini inceledi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre Erkenek’te dört etap halinde yürütülen projede toplam 569 konut inşa ediliyor. Bugüne kadar 111 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği, diğer etaplarda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bülent Tüfenkci, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Deprem sürecinin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Tüfenkci, konut projelerinin bölgenin geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bölgede yürütülen rezerv alan çalışmalarının, planlı şehirleşme açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Erkenek’in yeni bir yerleşim yapısına kavuşmasının hedeflendiği aktarıldı.

İncelemelerde Erkenek’in tarımsal üretim ve ticari potansiyeline yönelik projeler de gündeme geldi. Sulama altyapısının güçlendirilmesi, kooperatifleşme çalışmaları ve doğal gaz altyapısı taleplerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Erkenek’te yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir yerleşim ve yaşam alanı kimliği kazanmasının hedeflendiği bildirildi. Projelerin etaplar halinde sürdüğü ve teslimatların devam edeceği kaydedildi.