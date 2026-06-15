Malatya’da ilk kez düzenlenmesine rağmen uluslararası arenada dev bir başarıya imza atan Arslantepe Yarı Maratonu’na dair Duruş Medya’ya çok özel açıklamalarda bulunan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 ülkeden 1.500 sporcunun katıldığı dev organizasyonun perde arkasını anlattı. Başkan Er, maratonun sadece bir spor etkinliği değil; depremle sarsılan Malatya’nın küllerinden yeniden doğuşunun ve dünyaya açılan yeni turizm vizyonunun bir sembolü olduğunu vurguladı.

"GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ"

Başkan Sami Er, organizasyonun Malatya'nın geleceği için stratejik bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü güzel tepkiler aldım. Gerçekten şunu söyleyeyim: Özellikle bunun ismini niye Arslantepe Yarı Maratonu koyduk? Biz ‘Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz’ dedik, değil mi? Geleceğin şehrini inşa ettik, ediyoruz ve bu süreç devam edecek. Geleceğin ekonomisini ve geleceğin turizmini oluşturacağız. İşte tam da bu noktada, özellikle Malatya turizminin öne çıkması için çabalıyoruz.”

NEDEN ARSLANTEPE?

Arslantepe Höyüğü'nün dünya tarihi açısından önemine ve son arkeolojik keşiflere değinen Er,

“Bir kere Arslantepe, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan çok önemli bir değer. 7 bin yıllık bir höyük ve geçenlerde yapılan kazıda orada 3 bin yıllık bir fırın bulundu. Bu fırın, Malatya'daki fırın yemekleri kültürünün nereden geldiğini hep birlikte görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz Arslantepe'nin ön plana çıkmasını istedik”

ifadelerini kullandı.

"MALATYA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR"

Maratonun sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bir dayanışma ve ayağa kalkış sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Sami Er,

“Bu Arslantepe organizasyonunda iki temel hedefimiz vardı: Birincisi, Malatya depremle yerle yeksan oldu ancak şimdi küllerinden yeniden doğuyor. Malatya'nın bu destansı ayağa kalkışını gerek Malatya kamuoyuna gerek Türkiye kamuoyuna gerekse dünya kamuoyuna duyurmaktı. Hedeflerimizden biri buydu. Diğeri ise, Malatya'nın turizmini ön plana çıkararak Arslantepe konusunda bir farkındalık oluşturmak ve insanların buraya gelmelerini sağlamaktı. Bu organizasyon artık her yıl kendini daha da güçlendirerek devam edecek”

şeklinde konuştu.

"İLK KEZ YAPILAN BİR ETKİNLİĞİN EN İYİSİNİ YAPTINIZ"

Uluslararası katılımın ve spor otoritelerinin organizasyona tam not verdiğini belirten Er, katılım sayılarını paylaşarak turnuvanın geleceğine dair şu müjdeleri verdi:

“Atletizm Federasyonu Başkanı'nın aynen şu ifadesini aktarmak istiyorum: ‘İlk kez yapılan bir etkinliğin en iyisini yaptınız’ diyor. Bu olumlu geri dönüşleri bizler de gördük. Buraya tam 1.500 sporcu katıldı; bunların 26'sı elit sporcu, 500'ü ise milli atletlerden oluşuyordu. Tam 6 ülkeden sporcu geldi, yani burası uluslararası bir organizasyon oldu. İnşallah önümüzdeki yıl bunu daha da güçlendireceğiz. Halk koşusu, sınav dönemine denk geldiği için katılım biraz etkilendi. Eğer sınav dönemi olmasaydı Milli Eğitim'den ve Kredi Yurtlar Kurumu'ndan binlerce genç gelip bu turnuvaya katılacaktı. İnşallah önümüzdeki dönemde tarihi daha iyi ayarlayacağız.”