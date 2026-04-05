Malatya piyasasında altın fiyatları 5 Nisan sabahına hareketli başladı. Yatırımcısını heyecanlandıran, düğün yapacakları ise düşündüren yeni rakamlar Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşıldı. Özellikle 24 ayar gram altın ve çeyrek altın cephesindeki yeni seviyeler, piyasadaki dengeleri değiştirecek türden.

İşte cebinizi yakından ilgilendiren, Malatya’daki güncel altın satış listesi:

MALATYA’DA ALTIN BUGÜN KAÇ TL? (5 NİSAN SATIŞ)

Gram Altın (24 Ayar): 6.966,00 TL

Çeyrek Altın (Yeni): 11.815,00 TL

11.815,00 TL 22 Ayar Bilezik (gr): 6.658,70 TL

Ata Lira (Yeni): 48.284,00 TL

48.284,00 TL Yarım Altın (Yeni): 23.630,00 TL

Cumhuriyet Altını (2,5'luk): 118.150,00 TL

118.150,00 TL Liralık Altın (Yeni): 47.260,00 TL

Beşibirlik: 236.300,00 TL

236.300,00 TL 14 Ayar Altın: 3.881,00 TL

ALIM-SATIM YAPACAKLAR İÇİN KRİTİK DETAY

Bugün Malatya'da kuyumcuya gittiğinizde karşılanacağınız en düşük alış fiyatı 24 ayar gram altın için 6.769 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ile arasındaki yaklaşık 197 TL'lik makas, kısa vadeli al-sat yapanlar için kritik bir önem taşıyor.

ESKİ Mİ, YENİ Mİ?

Eğer elinizde eski tarihli bir çeyrek altın varsa, Malatya piyasasında bunun satış karşılığı 11.678 TL seviyesinde. Yeni tarihli takılarda ise rakam 11.815 TL'ye kadar çıkıyor. Yatırım tercihlerinizi yaparken tarih farkının getirdiği bu makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurun.