NİHAT BALAN YEŞİLYURT’U ŞAHA KALDIRDI!

TFF 3 Lig 1. Grup’ta zirve mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor, 21. haftada sahasında Trabzon ekibi Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada saat 14.00’de başlayacak müsabakayı Özer Özden (Ankara Klasman Hakemi), Özgür Fatih Kalaycı (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) ve Çağlar Mehmet Uludağ (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tuncay Sağlam (Ankara Bölgesel Hakemi).
Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiği ligde bu sezon şampiyonluk yarışına ortak olan Yeşilyurt Belediyespor, arzu ettiği TFF 2. Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Sezon öncesi başkan Muzaffer Çelik yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden turuncu yeşilliler kurumsallık sorunlarını çözüme kavuşturduktan sonra hedefi bir üst lig olarak belirlemişti. Bu doğrultuda lige istediği gibi başlayamayan Malatya ekibi teknik heyet değişikliğine giderek takımın başına tecrübeli teknik direktör Nihat Balan’ı getirmişti. Teknik direktörlük görevine 2000 yılında Yeni Malatyaspor’la başlayan Balan, Çarşambaspor ve Gümüşhanespor takımlarını çalıştırmış daha sonra 2009-2010 sezonunda yeniden sarı kırmızılı kulübün başına geçmişti. Yeni Malatyaspor’un TFF 2. Lige yükselmesinde büyük rol oynayan Nihat Balan, bu kez memleketinin bir başka takımı olan Yeşilyurt Belediyespor’u şampiyon yaparak yeni bir zafere imza atmak istiyor. Balan yönetiminde 17 karşılaşma oynayan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlarda 12 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Oynadığı 20 maçta 41 puan toplayan turuncu yeşilliler, lider Diyarbekirspor’un 3 puan ikinci Bucaspor’un ise 1 puan gerisinde ligin üçüncü sırasında bulunuyor. Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen Yeşilyurt bu hafta oynayacağı Ofspor maçının ardından Diyarbekirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF 3 LİG 1. GRUP’TA YARIN OYNANACAK 21. HAFTA KARŞILAŞMALARI ŞÖYLE:
14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: YUNUS DURSUN
14.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: BURAK GÜNER
14.00 1877 Alemdağspor-Manisaspor: ENVER AYDIN
14.00 Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyespor: BURAK KAPLAN
14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Antalya Kemerspor: YÜCEL BÜYÜK
14.00 Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: ÖZER ÖZDEN
14.00 Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor: HALİL ERDOĞAN
14.00 Bucaspor 1928-Payasspor: AHMET BALKAN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.