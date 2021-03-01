NİHAT BALAN YEŞİLYURT’U ŞAHA KALDIRDI!

TFF 3 Lig 1. Grup’ta zirve mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor, 21. haftada sahasında Trabzon ekibi Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada saat 14.00’de başlayacak müsabakayı Özer Özden (Ankara Klasman Hakemi), Özgür Fatih Kalaycı (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) ve Çağlar Mehmet Uludağ (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tuncay Sağlam (Ankara Bölgesel Hakemi).

Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiği ligde bu sezon şampiyonluk yarışına ortak olan Yeşilyurt Belediyespor, arzu ettiği TFF 2. Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Sezon öncesi başkan Muzaffer Çelik yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden turuncu yeşilliler kurumsallık sorunlarını çözüme kavuşturduktan sonra hedefi bir üst lig olarak belirlemişti. Bu doğrultuda lige istediği gibi başlayamayan Malatya ekibi teknik heyet değişikliğine giderek takımın başına tecrübeli teknik direktör Nihat Balan’ı getirmişti. Teknik direktörlük görevine 2000 yılında Yeni Malatyaspor’la başlayan Balan, Çarşambaspor ve Gümüşhanespor takımlarını çalıştırmış daha sonra 2009-2010 sezonunda yeniden sarı kırmızılı kulübün başına geçmişti. Yeni Malatyaspor’un TFF 2. Lige yükselmesinde büyük rol oynayan Nihat Balan, bu kez memleketinin bir başka takımı olan Yeşilyurt Belediyespor’u şampiyon yaparak yeni bir zafere imza atmak istiyor. Balan yönetiminde 17 karşılaşma oynayan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlarda 12 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Oynadığı 20 maçta 41 puan toplayan turuncu yeşilliler, lider Diyarbekirspor’un 3 puan ikinci Bucaspor’un ise 1 puan gerisinde ligin üçüncü sırasında bulunuyor. Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen Yeşilyurt bu hafta oynayacağı Ofspor maçının ardından Diyarbekirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 3 LİG 1. GRUP’TA YARIN OYNANACAK 21. HAFTA KARŞILAŞMALARI ŞÖYLE:

14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: YUNUS DURSUN

14.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: BURAK GÜNER

14.00 1877 Alemdağspor-Manisaspor: ENVER AYDIN

14.00 Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyespor: BURAK KAPLAN

14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Antalya Kemerspor: YÜCEL BÜYÜK

14.00 Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: ÖZER ÖZDEN

14.00 Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor: HALİL ERDOĞAN

14.00 Bucaspor 1928-Payasspor: AHMET BALKAN