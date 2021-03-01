Busabah Malatya Busabah Malatya
01 Mar 2021 - 16:30- Spor G: 01 Mar 2021 - 16:01

NİHAT BALAN YEŞİLYURT’U ŞAHA KALDIRDI!

Yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisiyle futbol severlerin dikkatlerini üzerine çeken Yeşilyurt Belediyespor, ligin ilk haftalarındaki zirveyle arasındaki 13 puanlık farkı eritmeyi başardı. Teknik direktör Nihat Balan ile müthiş bir çıkış yakalayan turuncu yeşilliler Malatyalı teknik adamla emin adımlarla zafere koşuyor. Şampiyonluğa oynayan rakiplerinin hata yapmasını bekleyen Yeşilyurt bu hafta sahasında Ofspor’u konuk edecek.
mask

TFF 3 Lig 1. Grup’ta zirve mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor, 21. haftada sahasında Trabzon ekibi Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada saat 14.00’de başlayacak müsabakayı Özer Özden (Ankara Klasman Hakemi), Özgür Fatih Kalaycı (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) ve Çağlar Mehmet Uludağ (Ankara Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Tuncay Sağlam (Ankara Bölgesel Hakemi).

Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdiği ligde bu sezon şampiyonluk yarışına ortak olan Yeşilyurt Belediyespor, arzu ettiği TFF 2. Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Sezon öncesi başkan Muzaffer Çelik yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden turuncu yeşilliler kurumsallık sorunlarını çözüme kavuşturduktan sonra hedefi bir üst lig olarak belirlemişti. Bu doğrultuda lige istediği gibi başlayamayan Malatya ekibi teknik heyet değişikliğine giderek takımın başına tecrübeli teknik direktör Nihat Balan’ı getirmişti. Teknik direktörlük görevine 2000 yılında Yeni Malatyaspor’la başlayan Balan, Çarşambaspor ve Gümüşhanespor takımlarını çalıştırmış daha sonra 2009-2010 sezonunda yeniden sarı kırmızılı kulübün başına geçmişti. Yeni Malatyaspor’un TFF 2. Lige yükselmesinde büyük rol oynayan Nihat Balan, bu kez memleketinin bir başka takımı olan Yeşilyurt Belediyespor’u şampiyon yaparak yeni bir zafere imza atmak istiyor. Balan yönetiminde 17 karşılaşma oynayan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlarda 12 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Oynadığı 20 maçta 41 puan toplayan turuncu yeşilliler, lider Diyarbekirspor’un 3 puan ikinci Bucaspor’un ise 1 puan gerisinde ligin üçüncü sırasında bulunuyor. Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen Yeşilyurt bu hafta oynayacağı Ofspor maçının ardından Diyarbekirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 3 LİG 1. GRUP’TA YARIN OYNANACAK 21. HAFTA KARŞILAŞMALARI ŞÖYLE:

14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Derincespor: YUNUS DURSUN

14.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor: BURAK GÜNER

14.00 1877 Alemdağspor-Manisaspor: ENVER AYDIN

14.00 Fatsa Belediyespor-Edirne Belediyespor: BURAK KAPLAN

14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Antalya Kemerspor: YÜCEL BÜYÜK

14.00 Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor: ÖZER ÖZDEN

14.00 Kızılcabölükspor-Diyarbekirspor: HALİL ERDOĞAN

14.00 Bucaspor 1928-Payasspor: AHMET BALKAN

# TFF 3 lig, zieve mücadelesi, yeşilyurt spor, Teknik Direktör, Nihat Balan, haberler, malatya, büyük, yeşilyurt, yeni, yeni malatyaspor, lig, Başkan, puan

01 Mar 2021 - 16:30 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Ravcı Rotasyon Yaptı mask
Ravcı Rotasyon Yaptı
Büyükşehir Umudunu Korumak İstiyor mask
Büyükşehir Umudunu Korumak İstiyor
"Golü atmış olsaydık maç daha farklı bir şekle girecekti" mask
"Golü atmış olsaydık maç daha farklı bir şekle girecekti"
Skoru Yine Koruyamadık! mask
Skoru Yine Koruyamadık!
Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malayatspor: 1 mask
Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malayatspor: 1
“Rakipler Bizden Çekinir Hale Geldiler” mask
“Rakipler Bizden Çekinir Hale Geldiler”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Ravcı Rotasyon Yaptı mask
Ravcı Rotasyon Yaptı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
ADEM BÜYÜK PFDK’LIK OLDU mask
ADEM BÜYÜK PFDK’LIK OLDU
Malatya stadından mazgal çalındı mask
Malatya stadından mazgal çalındı
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI” mask
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”

GALERİ

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ mask
YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü mask
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
Gözler 1 Mart'a çevrildi mask
Gözler 1 Mart'a çevrildi
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı mask
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL