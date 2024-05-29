Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
30 MAYIS SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Gürün, Çayboyu Bölge Trafik (Kısmen)
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Kiremitli Köyü
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Gündoğdu Köyü
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)
09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karaçayır, Aşağıboğaz, Yazıkavak, Yazıkavakhamolar, Karahüseyin, Dağyurdu
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Dipsizgöl Köyü, Girit Köyü, Kızılkale Köyü, Cemal Köyü, Seten Köyü, Seten AVEA, Seten Turkcell
09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Canova Köyü, Derbent Köyü, Sarıyusuf Köyü, Tödürge Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü
09:15 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Yenicami Mahallesi
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Çubuk Köyü
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, Yıkama Yanı, Yeni Yerleşim, Gümüşhane, Ziraat, Yukarı Mahalle, Gönen Mahallesi, ÇEDAŞ İlerisi, TOKİ, Emniyet Arkası
10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Kangal, Hübüklüyurt Köyü
10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Divriği, PETA HES
10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Derbent Köyü, Todürge Köyü, Sarıyusuf Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü
11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Alişir Köyü, Becekli Köyü, Göktepe Köyü, Güllüali Köyü, Çevremehan Köyü, Kızık Köyü, Pazarbeleni Köyü
12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Zara, Tuzlagözü Köyü, Yarağıl Köyü, Yarımkaya Köyü, Üngür Köyü
14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Koyulhisar, Camikebir Mahallesi
14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)
16:30 - 19:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karşıyaka Mahallesi (Kısmi)
16:30 - 19:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Vali Tuncel Mahallesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.