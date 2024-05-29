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Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 30 Mayıs’ta Sivas’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi mask
Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi
Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Gürün, Çayboyu Bölge Trafik (Kısmen)

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Kiremitli Köyü

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Gündoğdu Köyü

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

09:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karaçayır, Aşağıboğaz, Yazıkavak, Yazıkavakhamolar, Karahüseyin, Dağyurdu

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Dipsizgöl Köyü, Girit Köyü, Kızılkale Köyü, Cemal Köyü, Seten Köyü, Seten AVEA, Seten Turkcell

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Canova Köyü, Derbent Köyü, Sarıyusuf Köyü, Tödürge Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

09:15 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Yenicami Mahallesi

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Çubuk Köyü

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, Yıkama Yanı, Yeni Yerleşim, Gümüşhane, Ziraat, Yukarı Mahalle, Gönen Mahallesi, ÇEDAŞ İlerisi, TOKİ, Emniyet Arkası

10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Kangal, Hübüklüyurt Köyü

10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Divriği, PETA HES

Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Derbent Köyü, Todürge Köyü, Sarıyusuf Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü

11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Alişir Köyü, Becekli Köyü, Göktepe Köyü, Güllüali Köyü, Çevremehan Köyü, Kızık Köyü, Pazarbeleni Köyü

12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Tuzlagözü Köyü, Yarağıl Köyü, Yarımkaya Köyü, Üngür Köyü

14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Koyulhisar, Camikebir Mahallesi

14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

16:30 - 19:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karşıyaka Mahallesi (Kısmi)

16:30 - 19:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Vali Tuncel Mahallesi

 

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29 May 2024 - 11:04 Sivas- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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