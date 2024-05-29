Sivas’ta Kangal Divriği Zara Suşehri ve İmranlı etkilenecek! 30 Mayıs Sivas elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

30 MAYIS SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Gürün, Çayboyu Bölge Trafik (Kısmen)

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Kiremitli Köyü

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Gündoğdu Köyü

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

09:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karaçayır, Aşağıboğaz, Yazıkavak, Yazıkavakhamolar, Karahüseyin, Dağyurdu

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Dipsizgöl Köyü, Girit Köyü, Kızılkale Köyü, Cemal Köyü, Seten Köyü, Seten AVEA, Seten Turkcell

09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Canova Köyü, Derbent Köyü, Sarıyusuf Köyü, Tödürge Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü

09:15 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Yenicami Mahallesi

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yıldızeli, Çubuk Köyü

09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akıncılar, Yıkama Yanı, Yeni Yerleşim, Gümüşhane, Ziraat, Yukarı Mahalle, Gönen Mahallesi, ÇEDAŞ İlerisi, TOKİ, Emniyet Arkası

10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Kangal, Hübüklüyurt Köyü

10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Divriği, PETA HES

10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Derbent Köyü, Todürge Köyü, Sarıyusuf Köyü, Yayıközü Köyü; Hafik, Aktaş Köyü, Alçıören Köyü, Değirmenboğazı Köyü, Kabali Köyü, Pirhüseyin Köyü, Topçuyeniköy Köyü, Yalıncak Köyü, Çimenyenice Köyü, İnandık Köyü

11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Alişir Köyü, Becekli Köyü, Göktepe Köyü, Güllüali Köyü, Çevremehan Köyü, Kızık Köyü, Pazarbeleni Köyü

12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Zara, Tuzlagözü Köyü, Yarağıl Köyü, Yarımkaya Köyü, Üngür Köyü

14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Koyulhisar, Camikebir Mahallesi

14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Suşehri, Merkez Kemalpaşa Mahallesi (Kısmi)

16:30 - 19:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Karşıyaka Mahallesi (Kısmi)

16:30 - 19:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Bölgeler: İmranlı, Vali Tuncel Mahallesi