22 Mayıs 2024 Malatya'da Namaz Vakitleri ve Ayetel Kürsi’nin Türkçe anlamı

Malatya'da yaşayanlar için 22 Mayıs 2024 tarihine ait namaz vakitleri açıklandı. Günün namaz vakitleri aşağıda sıralandığı gibi belirtildi. İşte detaylar…

İmsak: 03:21

Güneş: 05:03

Öğle: 12:30

İkindi: 16:22

Akşam: 19:44

Yatsı: 21:20

Bir sonraki namaz vakti Öğle namazıdır ve 2 saat 18 dakika içinde başlayacaktır. Namazlarını vaktinde kılmak isteyen vatandaşlar için bu vakitlerin önemi büyüktür. Namaz vakitlerine riayet ederek ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için bu saatlerin takibi önem arz etmekte.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,

Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,

Men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,

Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,

Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard

Ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur, (daima) diri ve (her an her şeyi) gözetip durandır. O'nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Onlar, O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların korunması O'na zor gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Kısa Açıklama:

Ayetel Kürsi, İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti olarak kabul edilir ve Allah'ın yüceliğini, kudretini, bilgi ve gücünü anlatır. Müslümanlar bu ayeti sıklıkla okur ve ezberlerler, zira bu ayetin büyük faziletleri ve dualarda önemli yeri var.