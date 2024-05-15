Malatya’nın bayıldığı lezzet yarpuz nedir faydaları nelerdir?

Malatyalıların çok sevdiği bir lezzet olan ve kokusu ile görüntüsü itibariyle naneyi andıran yarpuz bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Bu bitki Malatyalılar tarafından “püng”, “su nanesi”, “narpuz” gibi isimlerle de anılıyor.

Yarpuz otu Anadolu'daki birçok bölgede kendiliğinden yetişebiliyor. Özellikle dere ve su kenarlarında nemliliği yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla kendiliğinden bulunuyor. Bu bitki Malatyalılar tarafından “püng”, “su nanesi”, “narpuz” gibi isimlerle de anılıyor.

Yarpuz otu şifalı çaylar yapmak için kullanılan kullanan bir bitki. Yemeklerde, gözlemelerde kullanılan bu bitki kurutularak da baharat olarak kullanılabiliyor.

İŞTE YARPUZ OTUNUN FAYDALARI

Yarpuz otunun antiseptik, mikrop öldürücü ve enfeksiyon giderici özellikleri bulunuyor. İçerdiği mentol, nefesi açıcı ve burun rahatlatıcı etkiler sağlıyor. Dolayısıyla, nezle ve gribal enfeksiyonlar gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında rahatlatıcı bir etkiye sahip olabiliyor. Ayrıca, ödem atıcı ve şişkinliği azaltıcı özellikleriyle biliniyor, bu da sindirim sistemi rahatsızlıkları veya dolaşım sorunları gibi durumlarda faydalı olabiliyor. Bu nedenlerle, yarpuz otu sağlık açısından çeşitli yararlar sunabilir.

Yarpuzun kalbi ve mideyi kuvvetlendirdiği, spazmik ağrıları ve ruhsal endişeleri giderdiği, gaz söktürücü özelliği olduğu, sindirimi kolaylaştırdığı, balgamı söktürdüğü ve rahim sorunlarına iyi geldiği de ifade ediliyor.

Bu bağlamda bunlar kesin ifadeler olmamakla birlikte doktora ve bu konuda uzman olan kişilere danışmak önem arz ediyor.