Kimi anneydi kimi anne adayı kimi evlat… 6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı 513 anne

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 ay geçerken o acı günün ardından iki defa Anneler Günü yaşandı. Bahsi geçen felaket Malatya’dan 513 anneyi, anne adayını aldı. Geride ise acı hatıralar ve bugüne özel Anneler Günü’nün burukluğu kaldı. İşte isim isim o anneler…
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yaklaşık 1300 kişi hayatını kaybetti. O isimlerin arasında 513 kadın da vardı. Onların kimi anneydi kimi anne adayıydı kimi ise küçücük evlattı.
İŞTE 6 ŞUBAT’IN MALATYA’DAN ALDIĞI O İSİMLER
İşte 6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı 513 anne… NOT: 513 sayısı kesin bir ifade değildir. Nitekim bazı isimlerin hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılması, ayrıca depremde vefat eden yabancıların isimlerinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunun anlaşılmaması bu sayıda farklılıklar olabileceğini göstermektedir.
Yeşilyurt Ayfer Karataş
Yeşilyurt Pakize Güneş
Adıyaman Sultan Kaya
Yeşilyurt Nuray Yarlına
Yeşilyurt Kübra Güneş
Battalgazi Dilek Cansever
Yeşilyurt Sümeyra Hanlıoğlu
Yeşilyurt Hacer Polat
Yeşilyurt Bilge Doğan
Battalgazi Ezgi Canan Turay
Battalgazi Kevser Şahin
Battalgazi Nazlı Eroğlu
Battalgazi Selma Yaşar
Battalgazi Nurten Karlık
Battalgazi Firdevs Özerol
Battalgazi Halime El Abdullah
Yeşilyurt Songül Akcan
Yeşilyurt Güldane Kılıç
Yeşilyurt Ebru Kılıç
Yeşilyurt Fatma Kaya
Yeşilyurt Sevgi Fenerli
Yeşilyurt Remziye Avşar
Battalgazi Fadime Gürcü
Battalgazi Zahide Karabulut
Yeşilyurt Zeliha Aslan
Yeşilyurt Neslihan Aslan
Yeşilyurt Nurhayat Polat
Adıyaman Sincik Güldane Beybaşı
Yeşilyurt Medine Bilem
Adıyaman Sincik Zeynep Beybaşı
Adıyaman Sincik Leyla Beybaşı
Yeşilyurt Selin Sude İnce
Yeşilyurt Mehtap İnce
Battalgazi Kudret Şener
Yeşilyurt Zeynep Özkul
Yeşilyurt Eylül Naz Onur
Yeşilyurt Meryem Elisa Özkul
Yeşilyurt Betül Durdu
Yeşilyurt Sevim Ermeç
Battalgazi Dilay Koyun
Battalgazi Işılay Koyun
Battalgazi Gülşeref Çoban
Battalgazi Elif Nur Bulu
Battalgazi Rukiye Bulut
Battalgazi Şevval Nur Keklik
Yeşilyurt Elanur Keklik
Yeşilyurt Habibe Yeniceli
Yeşilyurt Reyhan Yeniceli
Battalgazi Elif Hanlıoğlu
Battalgazi Zeynep Hanlıoğlu
Battalgazi Ceylan Kaba
Battalgazi Amine Nur Keklik
Battalgazi Irmak Alhas
Battalgazi Serpil Alhas
Yeşilyurt Fadime Yayla
Yeşilyurt Leyla Uzunçayır
Yeşilyurt Fatma Uzunçayır
Yeşilyurt Songül Uzunçayır
Battalgazi Türkan Taştan
Yeşilyurt Müzeyyen İnce
Yeşilyurt Müzeyyen İnce
Yeşilyurt Nurcan Karaaslan
Yeşilyurt Merve Karaaslan
Yeşilyurt Funda Karaaslan
Yeşilyurt Tuğba Karaaslan
Battalgazi Zehra Çalışkanoğlu
Yeşilyurt Rabia Samanlı
Malatya - Gülbahar Biri
Malatya - Halime Tunç
Battalgazi Helen Yağmur Alınak
Battalgazi Havin Yaprak Alınak
Malatya - Mukaddes İlhan
Battalgazi Sebahat Köle
Yeşilyurt Fadime Yayla
Battalgazi Tuğba Koç
Yeşilyurt Zeynep Nur Aksoy
Yeşilyurt Emine Aksoy
Yeşilyurt Tuba Karakaya
Yeşilyurt Cemile Başyiğit
Yeşilyurt Meryem Başyiğit
Yeşilyurt Melek Naz Başyiğit
Battalgazi Meryem Özder
Battalgazi Seyran Araklı
Battalgazi Beyaz Korkut
Yeşilyurt Rümeysa Karslıoğlu
Battalgazi Elanur Öndeş
Battalgazi Gülten Öndeş
Malatya Hatice Küçükaslan
Yeşilyurt Rukiye Yiğenok
Battalgazi Saadet Turhan
Battalgazi Tuba Turhan
Yeşilyurt Eda Değer
Yeşilyurt Burcu Onur
Battalgazi Betül Metiner
Battalgazi Münevver Metiner
Battalgazi Türkan Kulak
Battalgazi İkra Gülateş
Battalgazi Hira Gülateş
Battalgazi Şenay Gergellioğlu
Battalgazi Nazan Tuşak
Yeşilyurt Gülten Günaydağ
Yeşilyurt Adile Aslan
Battalgazi Meral Aslan
Yeşilyurt Damla Baykara
Battalgazi Fadime Yılmaz
Yeşilyurt Arife Nergiz
Battalgazi Nimet Bezgin
Yeşilyurt Kudret Türk
Yeşilyurt Suna Tanrıverdi
Yeşilyurt Eylül Sare Dönmez
Yeşilyurt Emine Dönmez
Yeşilyurt Nadire Pamukbasan
Battalgazi Elif Su Gezer
Battalgazi Tülay Erdoğan
Battalgazi Şilan Alhas Kılıç
Battalgazi Nisanur Ant
Yeşilyurt Yasemin Korun
Yeşilyurt Funda Mordeniz
Yeşilyurt Songül Köroğlu
Yeşilyurt Hanife Balkara
Battalgazi Emine Gözübüyük
Battalgazi Servinaz Kayhan
Yeşilyurt Nurşen Keklik
Battalgazi Safiye Peköz
Yeşilyurt Evra Su Köle
Yeşilyurt Yaprak Köle
Malatya Merkez Sevinç Saburova
Malatya Merkez Sıddıka İzolluoğlu
Yeşilyurt Belgin Denli
Adıyaman Sincik Seher Kurt
Yeşilyurt Sabriye Hanlı
Yeşilyurt Kıymet Hanlı
Yeşilyurt Elif Hanlı
Yeşilyurt Merve Hanlı
Yeşilyurt Mesude Menevşeoğlu
Yeşilyurt İlayda Yılmaz
Yeşilyurt Ahsen Naz Kara
Battalgazi Kamile Gür
Yeşilyurt Elif Dursun
Yeşilyurt İkram Arslan
Battalgazi Sevim Durmuş
Battalgazi Nejla Gümüş
Yeşilyurt Ria El Salih
Yeşilyurt Eye El Salih
Yeşilyurt Hamide El Hamzade
Battalgazi Fatma Ateş
Yeşilyurt İlknur Yiğit
Yeşilyurt Gaffure Yiğit
Battalgazi Zehra Gülay Yener
Battalgazi Songül Pak
Yeşilyurt İkbal Dinçer
Battalgazi Zehra Vahiş
Yeşilyurt Maide Coşkun
Battalgazi Miya Davud
Yeşilyurt Rica Hassoe
Yeşilyurt Birgül Soylu
Battalgazi Eda Gönültaş
Yeşilyurt Ayşegül Yalkı
Malatya Merkez Fatma Güler
Battalgazi Süleyman Akbuğa
Battalgazi Remziye Özdemir
Battalgazi Elif Yaren Dönmez
Battalgazi Irmak Dönmez
Battalgazi Ayşegül Dönmez
Yeşilyurt Sahra Sepici
Yeşilyurt Maide Sepici
Yeşilyurt Çisem Doğan
Yeşilyurt Gülsen Doğan
Battalgazi Esma Korkut
Battalgazi Aysel Duru Yasak
Yeşilyurt Ebu Demirci
Battalgazi Muhammed Nur Alaliye
Battalgazi Amine Hocak Alaliye
Yeşilyurt Güler Serttaş
Yeşilyurt Ciyane Şıbli
Yeşilyurt Emine Kasap
Yeşilyurt Azize Kasap
Yeşilyurt Derya Kasap
Yeşilyurt İrem Kasap
Yeşilyurt Kübra Güleş
Yeşilyurt Ebrar Özbay
Yeşilyurt Fatma Erdem
Yeşilyurt Emine Aslan
Yeşilyurt Sibel Oğraç
Yeşilyurt Asel Mina Oğraç
Yeşilyurt Nadire Doğan
Akçadağ Yurdagül Metin
Yeşilyurt Merve Gürcü
Battalgazi Meryem Habash
Battalgazi Arefe Karadeniz
Yeşilyurt Ayşegül Karslıoğlu
Malatya Merkez Fatma Kaya
Yeşilyurt Zekine Aslan
Yeşilyurt Ayşe İrem Özkan
Malatya Merkez Ülküye Kınık
Yeşilyurt Şadiye Karaman
Yeşilyurt Yeter Kıran
Battalgazi Beyzanur Doğan
Yeşilyurt Şule Karakuş
Malatya Merkez Vildan Altun
Malatya Merkez Gül Kendirli
Malatya Merkez Güley Akdoğan
Malatya Merkez Makbule Aydoğan
Yeşilyurt Nehir Işık
Yeşilyurt Şeyma Işık
Yeşilyurt Hüsne Ceylan
Malatya Merkez Dilek Soylu
Malatya Merkez Elif Soylu
Malatya Merkez Asel Soylu
Malatya Merkez Ayşegül Yılmaz
Yeşilyurt Azize Bingöl
Battalgazi Ebru Uçar
Yeşilyurt Hatice Akgedik
Yeşilyurt Hacer Soran
Yeşilyurt Tuğba Uraz
Yeşilyurt İkra Nur Sarıgül
Yeşilyurt Naile Kasap
Yeşilyurt Dilara Elek
Yeşilyurt Fatma Akaslan
Battalgazi Şeyma Dalhancı
Yeşilyurt Hatice İlhan
Yeşilyurt Zeynep Şam
Yeşilyurt Hatice Akgedik
Yeşilyurt Selda Gültekin
Yeşilyurt Sultan Akın
Battalgazi Esma Cuma
Battalgazi Fatma Naciye
Battalgazi Kudret Erdoğan
Battalgazi Hasret Özgül
Battalgazi Gülten Palancı
Battalgazi Güllü Kemi
Battalgazi Eslem Levent
Battalgazi Serap Levent
Battalgazi Hanım Dikmen
Battalgazi Nilay Saka
Battalgazi Sabahat Kaya
Battalgazi Suna Yıldızer
Battalgazi Cemre Yıldızer
Battalgazi Pınar Dündar
Battalgazi Nuran Dündar
Battalgazi Hatice Nehir Malal
Battalgazi Ayten Malal
Battalgazi Saadet Dinçer
Battalgazi Aslı Ertürk
Battalgazi Beren Ali Ertürk
Battalgazi Azra Ertürk
Battalgazi Sema Rashıo
Battalgazi Merve Zincir
Battalgazi Bedriye Deniz
Battalgazi Songül Öndeş
Battalgazi Hülya Küçükşahin
Battalgazi Nesibe Küçükşahin
Battalgazi Berfin Küçükşahin
Battalgazi Leyla Küçükşahin
Battalgazi Rahime Taş Bulut
Battalgazi Azize Açıkgöz
Battalgazi Makbule Aslan
Battalgazi Hasibe Dolu
Battalgazi Nursima Birinç
Battalgazi Nuriye Altun
Battalgazi Birsel Yanar
Battalgazi Asya Kalaylı
Battalgazi Fatma Şahin
Battalgazi Naime Göğebakan
Battalgazi Fatma Nur Gümüş
Battalgazi Ayşe Ökkurt
Battalgazi Ceren Çokgüngör
Battalgazi Saime Yakut
Battalgazi Helin Seçkin
Battalgazi Belgin Haskanlı
Battalgazi Pelin Haskanlı
Battalgazi Ece Nil Haskanlı
Battalgazi Hatice Erbek
Battalgazi Müzeyyen Kayalar
Battalgazi Elif Çiçek
Battalgazi Aslıhan Gezer
Battalgazi Hadia Alizade
Battalgazi Nazefa Alizade
Battalgazi Tülay Şahin
Battalgazi İrem Şahin
Battalgazi Zümra Betül Yakıcı
Battalgazi Hacer Yakıcı
Battalgazi Meryem Habaş
Battalgazi Fatma Erbey
Battalgazi Zehra Keleş
Battalgazi Kamile Güllü
Malatya Merkez Arzu Malal
Malatya Merkez Süreyya Karabakan
Yeşilyurt Hatice Kolak
Yeşilyurt Şengül Dinar
Battalgazi Vahide Barut
Yeşilyurt Nuray Tağay
Battalgazi Fatma Aslan
Malatya Merkez Elif Erdoğan
Malatya Merkez Hüsne Gümüş
Adıyaman Merkez Gülten Kılınç
Yeşilyurt Siyabe Özdemir
Yeşilyurt Meral Özdemir
Yeşilyurt Aynur Alpay
Yeşilyurt Hilal Baycan
Yeşilyurt Benisu Baycan
Yeşilyurt İclal Baycan
Yeşilyurt Emel Sare Baycan
Battalgazi Saime Eren
Battalgazi Funda Kiremit
Battalgazi Nida Alparğu
Battalgazi Makbule Alparğu
Battalgazi Meltem Avcu
Battalgazi İdil Melis Köse
Battalgazi İsmihan Özbay
Yeşilyurt Öykü Azra Levent
Yeşilyurt Hidayet Yıldırım
Yeşilyurt Tuğra Güldür
Yeşilyurt Hacer Altaç
Yeşilyurt Aybala Çavuş
Yeşilyurt Elif Ceyda Sarıbaş
Battalgazi Nezire Aranır
Battalgazi Fehime Aranır
Battalgazi Elif Çakmak
Battalgazi Aslıhan Gezer
Yeşilyurt Seher Kasal
Battalgazi Esra Kapkın
Malatya Merkez Almira Esila Akyüz
Battalgazi Neslihan Akyüz
Yeşilyurt Asena Çavuş
Yeşilyurt Gül Nadir Cengiz
Yeşilyurt Kader Masalcı
Yeşilyurt Döndü Polat
Yeşilyurt Alya Mina Kara
Yeşilyurt Leyla Küçükşahin
Yeşilyurt Gül Nihal Küçükşahin
Battalgazi Gülcan Beytaş
Battalgazi Mücahide Korkmaz
Yeşilyurt Fatma Bulut
Battalgazi Ebru Erdem
Yeşilyurt Nezaket Telli
Battalgazi Zehra An
Battalgazi Songül Durmaz
Battalgazi Seher Naz Askar
Yeşilyurt Gözde Özel
Battalgazi Ebru Kaya
Yeşilyurt Aliye Sarıbaş
Seriman Güçlü
Meryem Cemile Şahin
Yeşilyurt Meryem Alrammah
Yeşilyurt Feride Parlak
Battalgazi Mehrican Gürcü
Yeşilyurt Buğlem Sena Parlak
Yeşilyurt Eylül Nisa Parlak
Battalgazi Rana Ökten
Battalgazi Başak Nur Yeşil
Yeşilyurt Fatma Uçar
Battalgazi Hidayet Şahin
Battalgazi Elanur Kaya
Battalgazi Elif Su Kaya
Battalgazi Vahide Denizhan
Yeşilyurt Ebru Kılıç
Yeşilyurt Güldane Kılıç
Battalgazi Şilan Alhas Kılıç
Battalgazi Serpil Alhas
Battalgazi Irmak Alhas
Battalgazi Hatice Alagedik
Battalgazi Birgül Soylu
Battalgazi Selma Yaşar
Battalgazi Kudret Erdoğan
Yeşilyurt Pakize Güleş
Yeşilyurt Sevim Özkaya
Battalgazi Neriman Karakuş
Battalgazi Fatma Özdemir
Yeşilyurt Fatma Kutlu
Adıyaman Fatma Çınar
Adıyaman Meryem Çınar
Yeşilyurt Perihan Yiğit
Yeşilyurt Kübra İnal
Yeşilyurt Büşra İnal
Yeşilyurt Rüveyda Yasin
Battalgazi Raziye Baykal
Yeşilyurt Melisa Güven
Yeşilyurt Selma Usta
Battalgazi Fatma Gürbüz
Yeşilyurt Ebru Fındık
Battalgazi Ravza Çağla Bulgur
Yeşilyurt Hatice Akkaya
Yeşilyurt Zeynep Fırat
Yeşilyurt Zeynep Alataş
Battalgazi Zeynep Bulfu
Yeşilyurt Esmanur Dulkadir
Yeşilyurt Şeyda Karakuş
Yeşilyurt Meryem Karataş
Yeşilyurt Nejla Caner
Yeşilyurt Hatice Elif Caner
Yeşilyurt Seda Gizem Fırat
Yeşilyurt Serpil Arda
Battalgazi Gülşah Ergün
Battalgazi Reyhan Akan
Battalgazi Esma Nur Gelgellioğlu
Battalgazi Remziye Gürcü
Yeşilyurt Serpil Fındık
Yeşilyurt Fadime Özden
Yeşilyurt Seda Özalp
Yeşilyurt Fatma Kılıç
Yeşilyurt Rümeysa Soylu
Yeşilyurt Songül İlhan
Yeşilyurt Nisa Bulut
Yeşilyurt Ayda Tabaş
Malatya Merkez Betül Hezvel
Yeşilyurt Alev Tabaş
Battalgazi Remziye Kılıçcı
Battalgazi Kübra Güleş
Yeşilyurt Gülşen Çatalkaya
Adıyaman Merkez Özlem Akdal
Battalgazi Alya Mira Vural
Battalgazi Bediha Vural
Yeşilyurt Emine Kalkan
Yeşilyurt Bilgen Karakurt
Yeşilyurt Şehriban Karakurt
Yeşilyurt Busenur Umancaoğlu
Yeşilyurt Meryem Adanır
Battalgazi Asiye İşler
Battalgazi Fatma Güngör
Akçadağ Zeynep Şahin
Akçadağ Sakine Pektaş
Akçadağ Elif Akgün
Akçadağ Sultan Toptaş
Akçadağ Zülal Özkan
Akçadağ Tülay Çırağ
Akçadağ Güllü Karadeniz
Akçadağ Basey Köse
Akçadağ Sakine Yaşar
Akçadağ Fatma Tuzlu
Akçadağ Zübeyde Sarıgül
Akçadağ Fadime Demir
Akçadağ Nurgül Önal
Akçadağ Zeytin Dallı
Akçadağ Sadet Üstün
Doğanşehir Hatice Şahin
Doğanşehir Dursune Benk
Doğanşehir Hatice Tursun
Doğanşehir Hatice Uçar
Doğanşehir Asya Balaban
Doğanşehir Fatma Erbaş
Doğanşehir Naime Kubat
Doğanşehir Sevsen Hasan
Doğanşehir Naile Güzel
Doğanşehir Gülay Olmuş
Doğanşehir Gamze Birişik
Doğanşehir Gülşene Can
Doğanşehir Fatey Günaydın
Doğanşehir Gülbahar Zelyurt
Doğanşehir Zeynep Zelyurt
Doğanşehir Fatma Öztürk
Doğanşehir Emine Kozat
Doğanşehir Gülizar Karabay
Doğanşehir Gülsüm Kayapınar
Doğanşehir Derya Afşin
Doğanşehir Fatma Afşin
Doğanşehir Nigar Gümüş
Doğanşehir Miray Tatar
Doğanşehir Emine Aksoy
Doğanşehir Elanur Tatlı
Doğanşehir Esma Kurtulmuş
Doğanşehir Melek Ecrin Kurtulmuş
Doğanşehir Elif Kurtulmuş
Doğanşehir Nazlı Gümüş
Doğanşehir Emine Gümüş
Doğanşehir Emine Tatar
Doğanşehir Fatma Marik
Doğanşehir Hatice Şahin
Doğanşehir Ayşe Esen
Doğanşehir Ahsen Gül Malik
Doğanşehir Sümeyye Gümüş
Doğanşehir Medine Birişik
Doğanşehir Fatma Aşkın
Doğanşehir Melahat Ergen
Doğanşehir Ayşe Fatma Gümüş
Doğanşehir Melek Arslan
Doğanşehir Necla Balaban
Doğanşehir Sema Kurnaz
Doğanşehir Hatice Kurnaz
Doğanşehir Selma Yılmaz
Doğanşehir Serpil Bayram
Doğanşehir Hatice Banaz
Doğanşehir Cennet Irmak Banaz
Doğanşehir Ayşe Yılmaz
Doğanşehir Hatice Kardeş
Doğanşehir Narin Dolaş
Doğanşehir Hilal Dolaş
Doğanşehir Diyara Akbaşlı
Doğanşehir Kübra Pörçek
Doğanşehir Sevda Dişbudak
Doğanşehir Mihriban Pilor
Doğanşehir Yüsra Pörçek
Doğanşehir Aynur Peker
Doğanşehir İpek Peker
Doğanşehir Emine Cankara
Doğanşehir Melek Yılmaz
Doğanşehir Elif Motor
Doğanşehir Gülsüm Kayapınar
Doğanşehir Neriman Motor
Doğanşehir Hatice Şahin
Doğanşehir Dursune Benk
Doğanşehir Hatice Tursun
Doğanşehir Hatice Uçar
Doğanşehir Asya Balaban
Doğanşehir Sevda Dişbudak
Doğanşehir Mihriban Pilor
Doğanşehir Zeynep Görmez
Doğanşehir Sahibe Balaban
Doğanşehir Ebru Turhal
Doğanşehir Nida Sağır
Doğanşehir Gafure Baykara
Doğanşehir Mahinur Sağır
Doğanşehir Zeynep Sağır
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.