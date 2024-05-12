Kimi anneydi kimi anne adayı kimi evlat… 6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı 513 anne

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 ay geçerken o acı günün ardından iki defa Anneler Günü yaşandı. Bahsi geçen felaket Malatya’dan 513 anneyi, anne adayını aldı. Geride ise acı hatıralar ve bugüne özel Anneler Günü’nün burukluğu kaldı. İşte isim isim o anneler…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yaklaşık 1300 kişi hayatını kaybetti. O isimlerin arasında 513 kadın da vardı. Onların kimi anneydi kimi anne adayıydı kimi ise küçücük evlattı.

İŞTE 6 ŞUBAT’IN MALATYA’DAN ALDIĞI O İSİMLER

İşte 6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı 513 anne… NOT: 513 sayısı kesin bir ifade değildir. Nitekim bazı isimlerin hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılması, ayrıca depremde vefat eden yabancıların isimlerinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunun anlaşılmaması bu sayıda farklılıklar olabileceğini göstermektedir.

Yeşilyurt Ayfer Karataş

Yeşilyurt Pakize Güneş

Adıyaman Sultan Kaya

Yeşilyurt Nuray Yarlına

Yeşilyurt Kübra Güneş

Battalgazi Dilek Cansever

Yeşilyurt Sümeyra Hanlıoğlu

Yeşilyurt Hacer Polat

Yeşilyurt Bilge Doğan

Battalgazi Ezgi Canan Turay

Battalgazi Kevser Şahin

Battalgazi Nazlı Eroğlu

Battalgazi Selma Yaşar

Battalgazi Nurten Karlık

Battalgazi Firdevs Özerol

Battalgazi Halime El Abdullah

Yeşilyurt Songül Akcan

Yeşilyurt Güldane Kılıç

Yeşilyurt Ebru Kılıç

Yeşilyurt Fatma Kaya

Yeşilyurt Sevgi Fenerli

Yeşilyurt Remziye Avşar

Battalgazi Fadime Gürcü

Battalgazi Zahide Karabulut

Yeşilyurt Zeliha Aslan

Yeşilyurt Neslihan Aslan

Yeşilyurt Nurhayat Polat

Adıyaman Sincik Güldane Beybaşı

Yeşilyurt Medine Bilem

Adıyaman Sincik Zeynep Beybaşı

Adıyaman Sincik Leyla Beybaşı

Yeşilyurt Selin Sude İnce

Yeşilyurt Mehtap İnce

Battalgazi Kudret Şener

Yeşilyurt Zeynep Özkul

Yeşilyurt Eylül Naz Onur

Yeşilyurt Meryem Elisa Özkul

Yeşilyurt Betül Durdu

Yeşilyurt Sevim Ermeç

Battalgazi Dilay Koyun

Battalgazi Işılay Koyun

Battalgazi Gülşeref Çoban

Battalgazi Elif Nur Bulu

Battalgazi Rukiye Bulut

Battalgazi Şevval Nur Keklik

Yeşilyurt Elanur Keklik

Yeşilyurt Habibe Yeniceli

Yeşilyurt Reyhan Yeniceli

Battalgazi Elif Hanlıoğlu

Battalgazi Zeynep Hanlıoğlu

Battalgazi Ceylan Kaba

Battalgazi Amine Nur Keklik

Battalgazi Irmak Alhas

Battalgazi Serpil Alhas

Yeşilyurt Fadime Yayla

Yeşilyurt Leyla Uzunçayır

Yeşilyurt Fatma Uzunçayır

Yeşilyurt Songül Uzunçayır

Battalgazi Türkan Taştan

Yeşilyurt Müzeyyen İnce

Yeşilyurt Müzeyyen İnce

Yeşilyurt Nurcan Karaaslan

Yeşilyurt Merve Karaaslan

Yeşilyurt Funda Karaaslan

Yeşilyurt Tuğba Karaaslan

Battalgazi Zehra Çalışkanoğlu

Yeşilyurt Rabia Samanlı

Malatya - Gülbahar Biri

Malatya - Halime Tunç

Battalgazi Helen Yağmur Alınak

Battalgazi Havin Yaprak Alınak

Malatya - Mukaddes İlhan

Battalgazi Sebahat Köle

Yeşilyurt Fadime Yayla

Battalgazi Tuğba Koç

Yeşilyurt Zeynep Nur Aksoy

Yeşilyurt Emine Aksoy

Yeşilyurt Tuba Karakaya

Yeşilyurt Cemile Başyiğit

Yeşilyurt Meryem Başyiğit

Yeşilyurt Melek Naz Başyiğit

Battalgazi Meryem Özder

Battalgazi Seyran Araklı

Battalgazi Beyaz Korkut

Yeşilyurt Rümeysa Karslıoğlu

Battalgazi Elanur Öndeş

Battalgazi Gülten Öndeş

Malatya Hatice Küçükaslan

Yeşilyurt Rukiye Yiğenok

Battalgazi Saadet Turhan

Battalgazi Tuba Turhan

Yeşilyurt Eda Değer

Yeşilyurt Burcu Onur

Battalgazi Betül Metiner

Battalgazi Münevver Metiner

Battalgazi Türkan Kulak

Battalgazi İkra Gülateş

Battalgazi Hira Gülateş

Battalgazi Şenay Gergellioğlu

Battalgazi Nazan Tuşak

Yeşilyurt Gülten Günaydağ

Yeşilyurt Adile Aslan

Battalgazi Meral Aslan

Yeşilyurt Damla Baykara

Battalgazi Fadime Yılmaz

Yeşilyurt Arife Nergiz

Battalgazi Nimet Bezgin

Yeşilyurt Kudret Türk

Yeşilyurt Suna Tanrıverdi

Yeşilyurt Eylül Sare Dönmez

Yeşilyurt Emine Dönmez

Yeşilyurt Nadire Pamukbasan

Battalgazi Elif Su Gezer

Battalgazi Tülay Erdoğan

Battalgazi Şilan Alhas Kılıç

Battalgazi Nisanur Ant

Yeşilyurt Yasemin Korun

Yeşilyurt Funda Mordeniz

Yeşilyurt Songül Köroğlu

Yeşilyurt Hanife Balkara

Battalgazi Emine Gözübüyük

Battalgazi Servinaz Kayhan

Yeşilyurt Nurşen Keklik

Battalgazi Safiye Peköz

Yeşilyurt Evra Su Köle

Yeşilyurt Yaprak Köle

Malatya Merkez Sevinç Saburova

Malatya Merkez Sıddıka İzolluoğlu

Yeşilyurt Belgin Denli

Adıyaman Sincik Seher Kurt

Yeşilyurt Sabriye Hanlı

Yeşilyurt Kıymet Hanlı

Yeşilyurt Elif Hanlı

Yeşilyurt Merve Hanlı

Yeşilyurt Mesude Menevşeoğlu

Yeşilyurt İlayda Yılmaz

Yeşilyurt Ahsen Naz Kara

Battalgazi Kamile Gür

Yeşilyurt Elif Dursun

Yeşilyurt İkram Arslan

Battalgazi Sevim Durmuş

Battalgazi Nejla Gümüş

Yeşilyurt Ria El Salih

Yeşilyurt Eye El Salih

Yeşilyurt Hamide El Hamzade

Battalgazi Fatma Ateş

Yeşilyurt İlknur Yiğit

Yeşilyurt Gaffure Yiğit

Battalgazi Zehra Gülay Yener

Battalgazi Songül Pak

Yeşilyurt İkbal Dinçer

Battalgazi Zehra Vahiş

Yeşilyurt Maide Coşkun

Battalgazi Miya Davud

Yeşilyurt Rica Hassoe

Yeşilyurt Birgül Soylu

Battalgazi Eda Gönültaş

Yeşilyurt Ayşegül Yalkı

Malatya Merkez Fatma Güler

Battalgazi Süleyman Akbuğa

Battalgazi Remziye Özdemir

Battalgazi Elif Yaren Dönmez

Battalgazi Irmak Dönmez

Battalgazi Ayşegül Dönmez

Yeşilyurt Sahra Sepici

Yeşilyurt Maide Sepici

Yeşilyurt Çisem Doğan

Yeşilyurt Gülsen Doğan

Battalgazi Esma Korkut

Battalgazi Aysel Duru Yasak

Yeşilyurt Ebu Demirci

Battalgazi Muhammed Nur Alaliye

Battalgazi Amine Hocak Alaliye

Yeşilyurt Güler Serttaş

Yeşilyurt Ciyane Şıbli

Yeşilyurt Emine Kasap

Yeşilyurt Azize Kasap

Yeşilyurt Derya Kasap

Yeşilyurt İrem Kasap

Yeşilyurt Kübra Güleş

Yeşilyurt Ebrar Özbay

Yeşilyurt Fatma Erdem

Yeşilyurt Emine Aslan

Yeşilyurt Sibel Oğraç

Yeşilyurt Asel Mina Oğraç

Yeşilyurt Nadire Doğan

Akçadağ Yurdagül Metin

Yeşilyurt Merve Gürcü

Battalgazi Meryem Habash

Battalgazi Arefe Karadeniz

Yeşilyurt Ayşegül Karslıoğlu

Malatya Merkez Fatma Kaya

Yeşilyurt Zekine Aslan

Yeşilyurt Ayşe İrem Özkan

Malatya Merkez Ülküye Kınık

Yeşilyurt Şadiye Karaman

Yeşilyurt Yeter Kıran

Battalgazi Beyzanur Doğan

Yeşilyurt Şule Karakuş

Malatya Merkez Vildan Altun

Malatya Merkez Gül Kendirli

Malatya Merkez Güley Akdoğan

Malatya Merkez Makbule Aydoğan

Yeşilyurt Nehir Işık

Yeşilyurt Şeyma Işık

Yeşilyurt Hüsne Ceylan

Malatya Merkez Dilek Soylu

Malatya Merkez Elif Soylu

Malatya Merkez Asel Soylu

Malatya Merkez Ayşegül Yılmaz

Yeşilyurt Azize Bingöl

Battalgazi Ebru Uçar

Yeşilyurt Hatice Akgedik

Yeşilyurt Hacer Soran

Yeşilyurt Tuğba Uraz

Yeşilyurt İkra Nur Sarıgül

Yeşilyurt Naile Kasap

Yeşilyurt Dilara Elek

Yeşilyurt Fatma Akaslan

Battalgazi Şeyma Dalhancı

Yeşilyurt Hatice İlhan

Yeşilyurt Zeynep Şam

Yeşilyurt Hatice Akgedik

Yeşilyurt Selda Gültekin

Yeşilyurt Sultan Akın

Battalgazi Esma Cuma

Battalgazi Fatma Naciye

Battalgazi Kudret Erdoğan

Battalgazi Hasret Özgül

Battalgazi Gülten Palancı

Battalgazi Güllü Kemi

Battalgazi Eslem Levent

Battalgazi Serap Levent

Battalgazi Hanım Dikmen

Battalgazi Nilay Saka

Battalgazi Sabahat Kaya

Battalgazi Suna Yıldızer

Battalgazi Cemre Yıldızer

Battalgazi Pınar Dündar

Battalgazi Nuran Dündar

Battalgazi Hatice Nehir Malal

Battalgazi Ayten Malal

Battalgazi Saadet Dinçer

Battalgazi Aslı Ertürk

Battalgazi Beren Ali Ertürk

Battalgazi Azra Ertürk

Battalgazi Sema Rashıo

Battalgazi Merve Zincir

Battalgazi Bedriye Deniz

Battalgazi Songül Öndeş

Battalgazi Hülya Küçükşahin

Battalgazi Nesibe Küçükşahin

Battalgazi Berfin Küçükşahin

Battalgazi Leyla Küçükşahin

Battalgazi Rahime Taş Bulut

Battalgazi Azize Açıkgöz

Battalgazi Makbule Aslan

Battalgazi Hasibe Dolu

Battalgazi Nursima Birinç

Battalgazi Nuriye Altun

Battalgazi Birsel Yanar

Battalgazi Asya Kalaylı

Battalgazi Fatma Şahin

Battalgazi Naime Göğebakan

Battalgazi Fatma Nur Gümüş

Battalgazi Ayşe Ökkurt

Battalgazi Ceren Çokgüngör

Battalgazi Saime Yakut

Battalgazi Helin Seçkin

Battalgazi Belgin Haskanlı

Battalgazi Pelin Haskanlı

Battalgazi Ece Nil Haskanlı

Battalgazi Hatice Erbek

Battalgazi Müzeyyen Kayalar

Battalgazi Elif Çiçek

Battalgazi Aslıhan Gezer

Battalgazi Hadia Alizade

Battalgazi Nazefa Alizade

Battalgazi Tülay Şahin

Battalgazi İrem Şahin

Battalgazi Zümra Betül Yakıcı

Battalgazi Hacer Yakıcı

Battalgazi Meryem Habaş

Battalgazi Fatma Erbey

Battalgazi Zehra Keleş

Battalgazi Kamile Güllü

Malatya Merkez Arzu Malal

Malatya Merkez Süreyya Karabakan

Yeşilyurt Hatice Kolak

Yeşilyurt Şengül Dinar

Battalgazi Vahide Barut

Yeşilyurt Nuray Tağay

Battalgazi Fatma Aslan

Malatya Merkez Elif Erdoğan

Malatya Merkez Hüsne Gümüş

Adıyaman Merkez Gülten Kılınç

Yeşilyurt Siyabe Özdemir

Yeşilyurt Meral Özdemir

Yeşilyurt Aynur Alpay

Yeşilyurt Hilal Baycan

Yeşilyurt Benisu Baycan

Yeşilyurt İclal Baycan

Yeşilyurt Emel Sare Baycan

Battalgazi Saime Eren

Battalgazi Funda Kiremit

Battalgazi Nida Alparğu

Battalgazi Makbule Alparğu

Battalgazi Meltem Avcu

Battalgazi İdil Melis Köse

Battalgazi İsmihan Özbay

Yeşilyurt Öykü Azra Levent

Yeşilyurt Hidayet Yıldırım

Yeşilyurt Tuğra Güldür

Yeşilyurt Hacer Altaç

Yeşilyurt Aybala Çavuş

Yeşilyurt Elif Ceyda Sarıbaş

Battalgazi Nezire Aranır

Battalgazi Fehime Aranır

Battalgazi Elif Çakmak

Battalgazi Aslıhan Gezer

Yeşilyurt Seher Kasal

Battalgazi Esra Kapkın

Malatya Merkez Almira Esila Akyüz

Battalgazi Neslihan Akyüz

Yeşilyurt Asena Çavuş

Yeşilyurt Gül Nadir Cengiz

Yeşilyurt Kader Masalcı

Yeşilyurt Döndü Polat

Yeşilyurt Alya Mina Kara

Yeşilyurt Leyla Küçükşahin

Yeşilyurt Gül Nihal Küçükşahin

Battalgazi Gülcan Beytaş

Battalgazi Mücahide Korkmaz

Yeşilyurt Fatma Bulut

Battalgazi Ebru Erdem

Yeşilyurt Nezaket Telli

Battalgazi Zehra An

Battalgazi Songül Durmaz

Battalgazi Seher Naz Askar

Yeşilyurt Gözde Özel

Battalgazi Ebru Kaya

Yeşilyurt Aliye Sarıbaş

Seriman Güçlü

Meryem Cemile Şahin

Yeşilyurt Meryem Alrammah

Yeşilyurt Feride Parlak

Battalgazi Mehrican Gürcü

Yeşilyurt Buğlem Sena Parlak

Yeşilyurt Eylül Nisa Parlak

Battalgazi Rana Ökten

Battalgazi Başak Nur Yeşil

Yeşilyurt Fatma Uçar

Battalgazi Hidayet Şahin

Battalgazi Elanur Kaya

Battalgazi Elif Su Kaya

Battalgazi Vahide Denizhan

Yeşilyurt Ebru Kılıç

Yeşilyurt Güldane Kılıç

Battalgazi Şilan Alhas Kılıç

Battalgazi Serpil Alhas

Battalgazi Irmak Alhas

Battalgazi Hatice Alagedik

Battalgazi Birgül Soylu

Battalgazi Selma Yaşar

Battalgazi Kudret Erdoğan

Yeşilyurt Pakize Güleş

Yeşilyurt Sevim Özkaya

Battalgazi Neriman Karakuş

Battalgazi Fatma Özdemir

Yeşilyurt Fatma Kutlu

Adıyaman Fatma Çınar

Adıyaman Meryem Çınar

Yeşilyurt Perihan Yiğit

Yeşilyurt Kübra İnal

Yeşilyurt Büşra İnal

Yeşilyurt Rüveyda Yasin

Battalgazi Raziye Baykal

Yeşilyurt Melisa Güven

Yeşilyurt Selma Usta

Battalgazi Fatma Gürbüz

Yeşilyurt Ebru Fındık

Battalgazi Ravza Çağla Bulgur

Yeşilyurt Hatice Akkaya

Yeşilyurt Zeynep Fırat

Yeşilyurt Zeynep Alataş

Battalgazi Zeynep Bulfu

Yeşilyurt Esmanur Dulkadir

Yeşilyurt Şeyda Karakuş

Yeşilyurt Meryem Karataş

Yeşilyurt Nejla Caner

Yeşilyurt Hatice Elif Caner

Yeşilyurt Seda Gizem Fırat

Yeşilyurt Serpil Arda

Battalgazi Gülşah Ergün

Battalgazi Reyhan Akan

Battalgazi Esma Nur Gelgellioğlu

Battalgazi Remziye Gürcü

Yeşilyurt Serpil Fındık

Yeşilyurt Fadime Özden

Yeşilyurt Seda Özalp

Yeşilyurt Fatma Kılıç

Yeşilyurt Rümeysa Soylu

Yeşilyurt Songül İlhan

Yeşilyurt Nisa Bulut

Yeşilyurt Ayda Tabaş

Malatya Merkez Betül Hezvel

Yeşilyurt Alev Tabaş

Battalgazi Remziye Kılıçcı

Battalgazi Kübra Güleş

Yeşilyurt Gülşen Çatalkaya

Adıyaman Merkez Özlem Akdal

Battalgazi Alya Mira Vural

Battalgazi Bediha Vural

Yeşilyurt Emine Kalkan

Yeşilyurt Bilgen Karakurt

Yeşilyurt Şehriban Karakurt

Yeşilyurt Busenur Umancaoğlu

Yeşilyurt Meryem Adanır

Battalgazi Asiye İşler

Battalgazi Fatma Güngör

Akçadağ Zeynep Şahin

Akçadağ Sakine Pektaş

Akçadağ Elif Akgün

Akçadağ Sultan Toptaş

Akçadağ Zülal Özkan

Akçadağ Tülay Çırağ

Akçadağ Güllü Karadeniz

Akçadağ Basey Köse

Akçadağ Sakine Yaşar

Akçadağ Fatma Tuzlu

Akçadağ Zübeyde Sarıgül

Akçadağ Fadime Demir

Akçadağ Nurgül Önal

Akçadağ Zeytin Dallı

Akçadağ Sadet Üstün

Doğanşehir Hatice Şahin

Doğanşehir Dursune Benk

Doğanşehir Hatice Tursun

Doğanşehir Hatice Uçar

Doğanşehir Asya Balaban

Doğanşehir Fatma Erbaş

Doğanşehir Naime Kubat

Doğanşehir Sevsen Hasan

Doğanşehir Naile Güzel

Doğanşehir Gülay Olmuş

Doğanşehir Gamze Birişik

Doğanşehir Gülşene Can

Doğanşehir Fatey Günaydın

Doğanşehir Gülbahar Zelyurt

Doğanşehir Zeynep Zelyurt

Doğanşehir Fatma Öztürk

Doğanşehir Emine Kozat

Doğanşehir Gülizar Karabay

Doğanşehir Gülsüm Kayapınar

Doğanşehir Derya Afşin

Doğanşehir Fatma Afşin

Doğanşehir Nigar Gümüş

Doğanşehir Miray Tatar

Doğanşehir Emine Aksoy

Doğanşehir Elanur Tatlı

Doğanşehir Esma Kurtulmuş

Doğanşehir Melek Ecrin Kurtulmuş

Doğanşehir Elif Kurtulmuş

Doğanşehir Nazlı Gümüş

Doğanşehir Emine Gümüş

Doğanşehir Emine Tatar

Doğanşehir Fatma Marik

Doğanşehir Hatice Şahin

Doğanşehir Ayşe Esen

Doğanşehir Ahsen Gül Malik

Doğanşehir Sümeyye Gümüş

Doğanşehir Medine Birişik

Doğanşehir Fatma Aşkın

Doğanşehir Melahat Ergen

Doğanşehir Ayşe Fatma Gümüş

Doğanşehir Melek Arslan

Doğanşehir Necla Balaban

Doğanşehir Sema Kurnaz

Doğanşehir Hatice Kurnaz

Doğanşehir Selma Yılmaz

Doğanşehir Serpil Bayram

Doğanşehir Hatice Banaz

Doğanşehir Cennet Irmak Banaz

Doğanşehir Ayşe Yılmaz

Doğanşehir Hatice Kardeş

Doğanşehir Narin Dolaş

Doğanşehir Hilal Dolaş

Doğanşehir Diyara Akbaşlı

Doğanşehir Kübra Pörçek

Doğanşehir Sevda Dişbudak

Doğanşehir Mihriban Pilor

Doğanşehir Yüsra Pörçek

Doğanşehir Aynur Peker

Doğanşehir İpek Peker

Doğanşehir Emine Cankara

Doğanşehir Melek Yılmaz

Doğanşehir Elif Motor

Doğanşehir Gülsüm Kayapınar

Doğanşehir Neriman Motor

Doğanşehir Hatice Şahin

Doğanşehir Dursune Benk

Doğanşehir Hatice Tursun

Doğanşehir Hatice Uçar

Doğanşehir Asya Balaban

Doğanşehir Sevda Dişbudak

Doğanşehir Mihriban Pilor

Doğanşehir Zeynep Görmez

Doğanşehir Sahibe Balaban

Doğanşehir Ebru Turhal

Doğanşehir Nida Sağır

Doğanşehir Gafure Baykara

Doğanşehir Mahinur Sağır

Doğanşehir Zeynep Sağır