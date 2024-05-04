Malatya’da misafirlere kapılarını açan mesire alanları

Malatya’da ilkbaharın gelmesiyle doğanın cezbedici güzelliği insanlar için ortaya çıkmaya başladı. Berrak suyun sakinleştirici sesi, yeşilin huzur verdiği, etrafta ilkbahar sevincini yaşayan kuş cıvıltılarıyla uçuşan Malatya’da, doğanın dinlendirici hali kapılarını misafirleri ağırlamak için açıyor.

BEYDAĞI TABİAT PARKI

Tabiat Parkı yerleşim yerine çok yakın bir konumda olduğu için herkesin rahatlıkla gideceği bir piknik alanıdır. Bu bölgede özellikle dut, badem, sedir, karaçam ağaçları yetiştirilir. Aynı zamanda konaklamak içinde uygun bir yerdir. İlk başta 33 hektara sahip bir alan iken 2016 yılında yapılan çalışmalar sonucu 91,32 hektarlık alan olmuştur. Ancak 2017 yılında yapılan çalışmayla bu alan 73,40 hektar olarak düşürülmüştür.

Malatya’da yer alan Beydağı Tabiat Parkı, içerisinde piknik yapabileceğiniz kamelyalar vardır. Konaklama tesisi bulunmaktadır. Etrafı renklendiren 38 bitki çeşidi belirlenmiştir. Gidecek misafirleri Trekking, Hamak keyfi, Piknik alanları, konaklama tesisi, bisiklet turu, manzara seyri, kitap okuma gibi güzel aktiviteler yapacağınız yerler sizi bekliyor.

TURGUT ÖZAL TABİAT PARKI

Kent merkezine 7 kilometre mesafede olan Orduzu Pınarbaşı konumunda yer alan Turgut Özal Tabiat Parkı, ilkbahar ve yaz aylarında insanların en çok tercih ettiği yerlerden biridir. Pınarbaşı olarak adlandırılan kaynak suyunun önüne set çekilerek manzaranın çekiciliğini ortaya çıkarıyor. Göletin etrafında yetişen ağaçlarla manzara daha güzel hale geliyor. Aynı zamanda misafirlerine değişiklik olsun diye gölette kayık keyfi yapma hizmeti sunuyor. Tabiat parkı içerisinde piknik alanları, kamelyalar, lokantalar, otopark, mescit ve aktivite yapılan alanlar insanlara hafta sonunu güzel değerlendirme imkânı sunuyor.

GÜNPINAR ŞELALESİ TABİAT PARKI

Malatya’nın Darende ilçesine 7 kilometre uzaklığında olan piknik alanıdır. 40 metre yükseklikten dökülen su sayesinde en serin yerlerden biri olarak fark yaratıyor. Şelalenin serinliği ve huzur veren sesiyle keyifli vakit geçireceğiniz alanlar bulunuyor. Aynı zamanda şelalenin manzarasını izleyerek yemek yiyeceğiniz lokantalar var. Hafta sonu kafa dinlemek için kaçamak yapabileceğiniz sakin yerlerden biridir.

HORATA MESİRE ALANI

Horata Konak Mahallesinde bulunan piknik alanlarından biridir. Kent merkezine 5 kilometre uzaklığındadır. Malatya’nın sembol yerlerinden biri olan Horata aynı zamanda piknik yaparken temiz ve serin su eşliğinde keyif yapacağınız mekanlardan biridir. Yapılan çalışmalarla değişikliğe giden Horata mesire alanına yapılan kamelyalar ve çeşitli yemyeşil ağaçlar hafta sonunu güzel geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

SÜRGÜ TAKAZ MESİRE ALANI

Doğanşehir ilçesine 14 kilometre güneydoğusunda ve Malatya’ya 70 kilometre mesafede bulunan bir mesire alandır. Misafirlerine güzelliklerini sunan bu alanda kaynak sularıyla beslenen gölette doğal balıklarını yetiştirerek ziyaretçilerine balık yeme keyfi yaşatıyor. Aynı zamanda temiz sularıyla ve serinliğiyle huzur veren bu yer kapılarını açtığı misafirlere akvaryumun içinde olduğunu hissettiriyor.