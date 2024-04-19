Neden Malatya’da değiller? Arslantepe’ye adını veren aslan heykelleri nerede?

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü’ne adını veren aslan heykellerinin orijinalinin burada olmadığını biliyor muydunuz? Ayrıca Arslantepe’de çıkarılan bir kral heykeli de yine burada değil başka şehirde sergileniyor. İşte konunun detayları…

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanan Arslantepe Arkeolojik Alanı’nın kalıcı listeye girmesi için yapılan çalışmalar sonucunda Çin'in ev sahipliğinde 26 Temmuz 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına karar verildi.

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarihseverlere hizmet veriyor.

Anadolu’da ilk şehir devletinin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde 2019 yılında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu. İtalya kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanıldı.

2 ASLAN HEYKELİ NEREDE?

Arslantepe’de ilk kazılar 1930’larda Louis Delaporte başkanlığında bir Fransız ekip tarafından yapıldı. Kazılarda taş üzerine alçak kabartma ile dekore edilmiş avlu ve giriş kapısının iki yanında iki aslan heykeli ve karşısında devrilmiş bir kral heykeli ile bir Geç Hitit Sarayı bulundu. Bu eserler o tarihlerde Malatya’da müze bulunmadığı için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürüldü ve halen orada sergileniyor.

PEKİ, ARSLANTEPE’DEKİ HEYKELLER ORİJİNAL Mİ?

2011 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan eserlerden kral, 2 aslan ve 12 duvar kabartmasının birebir kopyaları Malatya Valiliği tarafından Heykeltıraş Cengiz Göğebakan’a yaptırılarak Arslantepe Höyüğü Ören yeri girişine yerleştirildi. Yani heykellerin orijinali Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunuyor.