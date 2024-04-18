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Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması!

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Malatya'da bulunan Kürecik Radar üssü ile ilgili sorular üzerine açıklama yaptı. Detaylar haberimize...

Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması! malatya haber mask
Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması! malatya haber
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesine devam ettiğini hatırlatarak, “Suriye’nin kuzeyi dâhil son iki haftada 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 331’i Irak’ın, 417’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında ayrıca Malatya’da bulunan Kürecik Radar üssü ile ilgili sorular üzerine açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması!

KÜRECİK’TEKİ RADAR

Bakanlık kaynakları, Kürecik’teki NATO radarının İran’ın İsrail’i vurduğu sırada İsrail’e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine,

 “Kürecik radarı tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir”

cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Nis 2024 - 16:13 Malatya- Gündem

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