Kürecik Üssü neden önemli? İletişim Başkanlığından Malatya Kürecik açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran’ın İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kürecik Radar Üssüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Peki, Kürecik Üssü nedir, neden önemlidir?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),

“İran’ın İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kürecik Radar Üssü’ne ilişkin iddialar doğru değildir. Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO'nun mevcut prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle ittifakın savunmasına yönelik paylaşılmakta ve kullanılmaktadır. Radar bilgilerinin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı da söz konusu değildir”

ifadelerini aktardı.

KÜRECİK ÜSSÜ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Kürecik Radar Üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik mevkiinde bulunan askerî bir tesistir. ABD askerlerinin kurmuş olduğu ve bulunduğu üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken, Karahan gediğinin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin de açıkladığı üzere Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü, ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasını amaçlıyor. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO'nun mevcut prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle ittifakın savunmasına yönelik paylaşılıyor ve kullanılıyor.