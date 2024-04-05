İşte Malatya’daki belediye başkanlarının asıl meslekleri

Malatya’da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 7, CHP 5, MHP 1 ilçede belediye başkanlığını kazandı. Büyükşehir Belediyesinde ise AK Parti’nin adayı en çok oy alan isim oldu. Peki, Malatya’nın belediye başkanlarının asıl meslekleri ne? Seçimde kazanan bu isimler belediye başkanlığı görevlerinden önce hangi alanlarda faaliyet gösterdiler?

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından Malatya’da Büyükşehir Belediyesini, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Sami Er kazandı. Ayrıca kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 7, CHP 5, MHP 1 ilçede belediye başkanlığını aldı. Peki, Malatya’nın belediye başkanlarının asıl meslekleri ne? Belediye başkanlığı görevinden önce hangi alanlarda faaliyet gösterdiler? İşte Malatya belediye başkanlarının asıl meslekleri…

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – SAMİ ER (AK PARTİ)

Sami Er’in mesleği mühendislik. Er, üniversite mezuniyetinden sonra özel sektörde mühendislik, daha sonra da yöneticilik yaptı. 1993'te Bağcılar Belediyesi'nde mühendis olarak göreve başlayan Er, aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde 2004'e kadar görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Er, 2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi’nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Er, 2014–2019 yılları arasında TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO'da da yönetim kurulu üyeliği yapan Er, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve 31 Mart seçimlerine kadar bu görevi yürüttü.

YAZIHAN – ABDDULVAHAP GÖÇER (CHP)

Abdulvahap Göçer’in mesleği avukatlık. Göçer, 1999 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünden mezun oldu. Stajının ardından başladığı avukatlık mesleğini 2003 yılından bu yana sürdürüyordu.

KULUNCAK – ERHAN CENGİZ (MHP)

Erhan Cengiz ticaretle uğraşan bir isim. Eğitimini Kuluncak'ta tamamlayan Cengiz, 25 yıldır ticaretle uğraşıyor.

KALE – İHSAN ÖZBAY (AK PARTİ)

İhsan Özbay çiftçilikle uğraşan bir isim. Özbay, 2009-2014 yılları arası Kale İlçesi Bent Mahallesi muhtarlığı görevini de yürüttü.

DOĞANYOL – HAKAN BAY (AK PARTİ)

Hakan Bay, Türk Telekomünikasyon A.Ş, SGK gibi kurumlarda farklı görevlerde çalışma hayatını sürdüren bir isim. İnönü üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2008 yılında mezun olan Bay, 2007 yılında AK Parti Malatya il gençlik kolları yönetiminde de görev aldı.

BATTALGAZİ – BAYRAM TAŞKIN (AK PARTİ)

Bayram Taşkın’ın mesleği avukatlık. Malatya Barosu bünyesinde 25 yılı aşkın süre serbest avukatlık yapan Taşkın, 2010-2012 yılları arasında Malatya Barosu Başkanvekilliği görevini üstlendi. 2013-2014 yılları arasında AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

YEŞİLYURT – İLHAN GEÇİT (AK PARTİ)

İlhan Geçit’in mesleği doktorluk. Geçit, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Aksaray'da sorumlu hekimlik görevinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisasını tamamlayan Geçit, farklı illerde doktorluk ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığının ardından da İnönü Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında görevlerde bulundu.

PÜTÜRGE – MİKAİL SÜLÜK (AK PARTİ)

Mikail Sülük’ün tekstil alanın faaliyet gösterdiği biliniyor. Tekstil alanında faaliyet gösteren Sülük, 1996-2002 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi gençlik yapılanmasında siyaset hayatına atıldı. Siyasi hayatı boyunca AK Parti ilçe başkanlığı da yaptı.

HEKİMHAN - MEHMET ŞERİF YILDIRIM (CHP)

Mehmet Şerif Yıldırım’ın mesleği öğretmenlik. 2 yıl Hakkari’de öğretmenlik yapıp ticari faaliyetlerde bulunan Yıldırım, 1994 yılında memleketi Hekimhan ilçesi Hasançelebi beldesinde Belediye Başkanı seçildi. 1994-2014 yılları arasında 4 dönem belediye başkanlığı yaptı.

DOĞANŞEHİR – MEHMET BAYRAM (CHP)

Mehmet Bayram’ın mesleği bilinmemekle birlikte 1989-1999 ve 2004-2014 yılları arasında 4 dönem Erkenek beldesinde Belediye Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor.

DARENDE – ALİCAN BOZKURT (AK PARTİ)

Alican Bozkurt’un yoğun bir memuriyet hayatı bulunuyor. Mesleğinin memurluk olduğunu söylemek doğru bir tanım olur. Memuriyet hayatına 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında başlayan Bozkurt, 1994-2004 yılları arasında Malatya Belediyesinde zabıta müdür ve müdür yardımcılığı yaptı. 2004-2009 yılları arasında İstanbul Fatih Belediyesi'nde Temizlik ve Çevre Müdürlüğü yapan Alican Bozkurt, 2009-2014 yılları arasında Malatya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2014-2018 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018 yılında ise Büyükşehir Belediye Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Bozkurt, 2019 yılında tekrar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına atandı.

ARGUVAN – ERSOY EREN (CHP)

Ersoy Eren’in mesleği müteahhitlik. 1985-1992 arasında İstanbul Valiliği İl özel idaresinde memurluk yapan ve daha sonra istifa eden Eren, kurduğu temizlik şirketinde uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra müteahhitliğe başladı. 2006 yılında da emekli olan, 1991 yılından itibaren sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görevler alan Eren, Arguvan Belediyesi Meclis üyesi olarak da görev yaptı.

ARAPGİR – HALUK CÖMERTOĞLU (CHP)

Haluk Cömertoğlu’nun mesleğini inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanımlayabiliriz. 1987 - 2009 yılları arasında kurdukları aile şirketinde, inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulunan Cömertoğlu, Arapgir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

AKÇADAĞ – HASAN ULUTAŞ (AK PARTİ)

Hasan Ulutaş’ın mesleği tam olarak bilinmemekle birlikte Akçadağ Belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptığı, çeşitli derneklerde başkanlık yaptığı biliniyor.