Son bir buçuk yıldır hayatımızın odak noktası haline gelen depremlerle birlikte bazı kelimelerin anlamları da merak edilir oldu. Onlardan biri de “hareketli fay hattı”…

Hareketli fay hattı nedir, nerelerde bulunur? Neden hareketli olarak adlandırılıyor? İşte merak edilen soruların cevabı…

Hareketli fay hattı, jeolojik yapıda iki kaya parçasının birbirine göre hareket ettiği ve bu hareketin sonucunda yer kabuğunun zemini üzerinde kırılma ve deformasyon oluşturduğu bir fay hattıdır.

Fay hatları, yer kabuğunun hareketlerinin sonucunda oluşur ve genellikle depremlerle ilişkilidirler. Hareketli fay hatları, dünyanın deprem riski taşıyan bölgelerinde bulunur ve depremlerin oluşumunda ana etkenlerden biridirler. Bu fay hatları, yer kabuğunun tektonik hareketlerine bağlı olarak sürekli olarak hareket halindedirler, bu yüzden "hareketli" olarak adlandırılırlar.