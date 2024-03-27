Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

Film ve dizi izlemek bazılarımız için tam bir bağımlılık halini alabiliyor. Bazı yapımlar ise konu itibariyle neredeyse bağımlılık yapan hobiye dönüşebiliyor. O konulara en çarpıcı örnek ise orta çağ ve bu çağda gelişen olaylar…
İşte tarih meraklılarının izlemezlerse çok şey kaybedeceği orta çağda geçen en iyi 15 dizi ve film önerisi: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)
1- Gladiator (2000)
2- Vikings (2013–2020)
3- The Last Kingdom (2015–2022)
4- Braveheart (1995)
5- The Tudors (2007–2010)
6- Marco Polo (2014-2016)
7- Medici (2016–2019)
8- Merlin (2008-2012)
9- Hamlet (1996)
10- The Borgias (2011-2014)
11- Kingdom of Heaven (2005)
12- The King (2019)
13- Pope Joan (2009)
14- Macbeth (2015)
15- Robin Hood (2010)
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.