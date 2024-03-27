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Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

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Film ve dizi izlemek bazılarımız için tam bir bağımlılık halini alabiliyor. Bazı yapımlar ise konu itibariyle neredeyse bağımlılık yapan hobiye dönüşebiliyor. O konulara en çarpıcı örnek ise orta çağ ve bu çağda gelişen olaylar…

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi mask
Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi
Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi
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Film ve dizi izlemek bazılarımız için tam bir bağımlılık halini alabiliyor. Bazı yapımlar ise konu itibariyle neredeyse bağımlılık yapan hobiye dönüşebiliyor. O konulara en çarpıcı örnek ise orta çağ ve bu çağda gelişen olaylar…

İşte tarih meraklılarının izlemezlerse çok şey kaybedeceği orta çağda geçen en iyi 15 dizi ve film önerisi: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)
1- Gladiator (2000)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

2- Vikings (2013–2020)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

3- The Last Kingdom (2015–2022)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

4- Braveheart (1995)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

5- The Tudors (2007–2010)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

6- Marco Polo (2014-2016)

Orta çağ meraklılarına 15 dizi ve film önerisi

7- Medici (2016–2019)
8- Merlin (2008-2012)
9- Hamlet (1996)
10- The Borgias (2011-2014)
11- Kingdom of Heaven (2005)
12- The King (2019)
13- Pope Joan (2009)
14- Macbeth (2015)
15- Robin Hood (2010)
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27 Mar 2024 - 00:15 - Kültür Sanat

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