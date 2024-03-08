08 Mar 2024 - 11:15- Gündem G:

Malatya'da sahur ve iftar saatleri 

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Malatya'da yaşayanlar ve Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyenler için merakla beklenen 2024 Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından açıklandı. İşte Malatya'da sahur ve iftar saatlerine dair detaylar:

Malatya'da sahur ve iftar saatleri  mask
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Malatya, bereketli ve manevi atmosferiyle Ramazan ayını karşılıyor. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı, binlerce Müslüman için oruç tutma ve ibadet etme fırsatı sunacak.

Malatya'da sahur vakti 2024 Ramazan imsakiyesine göre 05:16 olarak belirlendi. İftar vakti ise 18:37 olarak açıklandı. Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanmak isteyenler için sahur, ibadetin önemli bir parçası. Sahur yapmak, oruç ibadetinin güçlenmesine ve dayanıklılığın artmasına yardımcı olur.

MALATYA İMSAKİYE 2024

                  GÜN                               İmsak     Güneş    Öğle      İkindi      Akşam    Yatsı

1             11 Mart Pazartesi               05:16     06:37     12:42     16:00     18:37     19:52

2             12 Mart Salı                       05:14    06:35     12:41     16:01     18:38     19:53

3             13 Mart Çarşamba             05:13     06:34     12:41     16:01     18:39     19:54

4             14 Mart Perşembe             05:11     06:32     12:41     16:02     18:40     19:55

5             15 Mart Cuma                    05:10     06:31     12:41     16:02     18:41     19:56

6             16 Mart Cumartesi             05:08     06:29     12:40     16:03     18:42     19:57

7             17 Mart Pazar                    05:07     06:28     12:40     16:03     18:42     19:58

8             18 Mart Pazartesi              05:05     06:26     12:40     16:04     18:43     20:00

9             19 Mart Salı                       05:03     06:25     12:40     16:04     18:44     20:01

10           20 Mart Çarşamba             05:02     06:23     12:39     16:04     18:45     20:02

11           21 Mart Perşembe              05:00     06:22     12:39     16:05     18:46     20:03

12           22 Mart Cuma                    04:58    06:20     12:39     16:05     18:47     20:04

13           23 Mart Cumartesi              04:57     06:18     12:38     16:06     18:48     20:05

14           24 Mart Pazar                    04:55    06:17     12:38     16:06     18:49     20:06

15           25 Mart Pazartesi              04:53     06:15     12:38     16:06     18:50     20:07

16           26 Mart Salı                      04:52    06:14     12:37     16:07     18:51     20:08

17           27 Mart Çarşamba           04:50     06:12     12:37     16:07     18:52     20:09

18           28 Mart Perşembe           04:48     06:11     12:37     16:08     18:53     20:10

19           29 Mart Cuma                  04:46    06:09     12:37     16:08     18:54     20:11

20           30 Mart Cumartesi            04:45     06:08     12:36     16:08     18:55     20:12

21           31 Mart Pazar                   04:43     06:06     12:36     16:09     18:56     20:14

22           1 Nisan Pazartesi              04:41     06:05     12:36     16:09     18:57     20:15

23           2 Nisan Salı                       04:39     06:03     12:35     16:09     18:58     20:16

24           3 Nisan Çarşamba             04:38     06:02     12:35     16:10     18:59     20:17

25           4 Nisan Perşembe             04:36     06:00     12:35     16:10     18:59     20:18

26           5 Nisan Cuma                    04:34    05:58     12:34     16:10     19:00     20:19

27           6 Nisan Cumartesi            04:32     05:57     12:34     16:10     19:01     20:20

28           7 Nisan Pazar                    04:31     05:55     12:34     16:11     19:02     20:21

29           8 Nisan Pazartesi              04:29     05:54     12:34     16:11     19:03     20:23

30           9 Nisan Salı                       04:27    05:53     12:33     16:11     19:04     20:24

 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Mar 2024 - 11:15 Malatya- Gündem

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