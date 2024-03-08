Malatya'da sahur ve iftar saatleri 

Malatya, bereketli ve manevi atmosferiyle Ramazan ayını karşılıyor. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı, binlerce Müslüman için oruç tutma ve ibadet etme fırsatı sunacak.

Malatya'da sahur vakti 2024 Ramazan imsakiyesine göre 05:16 olarak belirlendi. İftar vakti ise 18:37 olarak açıklandı. Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanmak isteyenler için sahur, ibadetin önemli bir parçası. Sahur yapmak, oruç ibadetinin güçlenmesine ve dayanıklılığın artmasına yardımcı olur.

MALATYA İMSAKİYE 2024

GÜN İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 11 Mart Pazartesi 05:16 06:37 12:42 16:00 18:37 19:52

2 12 Mart Salı 05:14 06:35 12:41 16:01 18:38 19:53

3 13 Mart Çarşamba 05:13 06:34 12:41 16:01 18:39 19:54

4 14 Mart Perşembe 05:11 06:32 12:41 16:02 18:40 19:55

5 15 Mart Cuma 05:10 06:31 12:41 16:02 18:41 19:56

6 16 Mart Cumartesi 05:08 06:29 12:40 16:03 18:42 19:57

7 17 Mart Pazar 05:07 06:28 12:40 16:03 18:42 19:58

8 18 Mart Pazartesi 05:05 06:26 12:40 16:04 18:43 20:00

9 19 Mart Salı 05:03 06:25 12:40 16:04 18:44 20:01

10 20 Mart Çarşamba 05:02 06:23 12:39 16:04 18:45 20:02

11 21 Mart Perşembe 05:00 06:22 12:39 16:05 18:46 20:03

12 22 Mart Cuma 04:58 06:20 12:39 16:05 18:47 20:04

13 23 Mart Cumartesi 04:57 06:18 12:38 16:06 18:48 20:05

14 24 Mart Pazar 04:55 06:17 12:38 16:06 18:49 20:06

15 25 Mart Pazartesi 04:53 06:15 12:38 16:06 18:50 20:07

16 26 Mart Salı 04:52 06:14 12:37 16:07 18:51 20:08

17 27 Mart Çarşamba 04:50 06:12 12:37 16:07 18:52 20:09

18 28 Mart Perşembe 04:48 06:11 12:37 16:08 18:53 20:10

19 29 Mart Cuma 04:46 06:09 12:37 16:08 18:54 20:11

20 30 Mart Cumartesi 04:45 06:08 12:36 16:08 18:55 20:12

21 31 Mart Pazar 04:43 06:06 12:36 16:09 18:56 20:14

22 1 Nisan Pazartesi 04:41 06:05 12:36 16:09 18:57 20:15

23 2 Nisan Salı 04:39 06:03 12:35 16:09 18:58 20:16

24 3 Nisan Çarşamba 04:38 06:02 12:35 16:10 18:59 20:17

25 4 Nisan Perşembe 04:36 06:00 12:35 16:10 18:59 20:18

26 5 Nisan Cuma 04:34 05:58 12:34 16:10 19:00 20:19

27 6 Nisan Cumartesi 04:32 05:57 12:34 16:10 19:01 20:20

28 7 Nisan Pazar 04:31 05:55 12:34 16:11 19:02 20:21

29 8 Nisan Pazartesi 04:29 05:54 12:34 16:11 19:03 20:23

30 9 Nisan Salı 04:27 05:53 12:33 16:11 19:04 20:24

Kaynak: Haber Merkezi