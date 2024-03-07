Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de üretiliyor. Peki, bor nerelerde kullanılıyor, bu rezerv ile neler üretiliyor? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabı…

Yüksek konsantrasyonda ve ekonomik boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri olarak daha çok Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunuyor. Bu bağlamda, ülkelerdeki bor rezervinin dağılımı şöyle: (Veriler 2017 yılına aittir)

TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 73,4’ünü temsil ediyor.

Rusya’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 7,7’sini temsil ediyor.

ABD’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 6,2’sini temsil ediyor.

BOR İLE NELER ÜRETİLİYOR?

Peki, Türkiye’deki bor rezervi ile neler üretiliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’deki bor rezervi ile en çok üretilen ürün yüzde 51 oranla cam… Onu yüzde 17 ile tarımda kullanım alanı takip ediyor. 3’üncü sırada yüzde 14 ile seramik var. 4’üncü sırada yüzde 1 ile deterjan ve 5’inci sırada yüzde 17 ile diğer alanlar takip ediyor.