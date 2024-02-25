- Gündem

Malatya’da hangi madenler var?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Peki, Malatya’da hangi madenler bulunuyor?

Malatya’da hangi madenler var? mask
Malatya’da hangi madenler var?
Malatya’da hangi madenler var?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Peki, Malatya’da hangi madenler bulunuyor?

MTA araştırmalarına göre, ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin en önemli demir yataklarından bazıları bu bölgede bulunuyor.

İŞTE MALATYA’DA ÇIKARILAN MADENLER VE MERKEZLERİ

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)

Yeşilyurt-Görgü Sahası

Malatya’da hangi madenler var?

ÇİMENTO HAMMADDELERI (Çmh)

Darende Sahası

Malatya’da hangi madenler var?

DEMİR (Fe)

Hekimhan-Hasançelebi Demir Yatağı
Hekimhan-Deveci Demir Yatağı
Hekimhan-Karakuz Demir yatağı
Hekimhan-Şırzı Demir yatağı
Kuluncak, Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk Demir zuhurları
Doğanşehir-Sürgü (Gösten tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe, Demir Tepe) Demir Zuhurları

Malatya’da hangi madenler var?

DOLOMİT (Dol)

Hekimhan-Zorbahan Dağı Sahası

Malatya’da hangi madenler var?

FLORİT (F)

Darende-Kuluncak Sahası

KROM (Cr)

Hekimham-Bıcır Sahası

Malatya’da hangi madenler var?

KUM-ÇAKIL (Kçm)

Arapgir-Tohma Çayı Sahası
Arapgir-Arapgir Çayı Sahası
Darende-Yazıköy, Ortaköy Sahaları

VERMİKÜLİT (Ver)

Darende Sahası

TUĞLA-KİREMİT (TğKi)

İl civarlarında

LİNYİT

Hatunsuyu
Merkez-Karacaköy
Arguvan

Malatya’da hangi madenler var?

# malatya, malatya haber, busabah haber, Doğu Anadolu Bölgesi, yer altı kaynakları, maden yatakları, MTA, Pütürge, Türkiye, Bakır, kurşun, Çinko, demir, çimento, Dolomit, Florit, Krom, Vermikülit, Linyit

25 Şub 2024 - 12:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL