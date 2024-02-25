Malatya’da hangi madenler var?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Peki, Malatya’da hangi madenler bulunuyor?
MTA araştırmalarına göre, ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin en önemli demir yataklarından bazıları bu bölgede bulunuyor.
İŞTE MALATYA’DA ÇIKARILAN MADENLER VE MERKEZLERİ
BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)
Yeşilyurt-Görgü Sahası
ÇİMENTO HAMMADDELERI (Çmh)
Darende Sahası
DEMİR (Fe)
Hekimhan-Hasançelebi Demir Yatağı
Hekimhan-Deveci Demir Yatağı
Hekimhan-Karakuz Demir yatağı
Hekimhan-Şırzı Demir yatağı
Kuluncak, Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk Demir zuhurları
Doğanşehir-Sürgü (Gösten tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe, Demir Tepe) Demir Zuhurları
DOLOMİT (Dol)
Hekimhan-Zorbahan Dağı Sahası
FLORİT (F)
Darende-Kuluncak Sahası
KROM (Cr)
Hekimham-Bıcır Sahası
KUM-ÇAKIL (Kçm)
Arapgir-Tohma Çayı Sahası
Arapgir-Arapgir Çayı Sahası
Darende-Yazıköy, Ortaköy Sahaları
VERMİKÜLİT (Ver)
Darende Sahası
TUĞLA-KİREMİT (TğKi)
İl civarlarında
LİNYİT
Hatunsuyu
Merkez-Karacaköy
Arguvan
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.