Malatya’da hangi madenler var?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Peki, Malatya’da hangi madenler bulunuyor?

MTA araştırmalarına göre, ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin en önemli demir yataklarından bazıları bu bölgede bulunuyor.

İŞTE MALATYA’DA ÇIKARILAN MADENLER VE MERKEZLERİ

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)

Yeşilyurt-Görgü Sahası

ÇİMENTO HAMMADDELERI (Çmh)

Darende Sahası

DEMİR (Fe)

Hekimhan-Hasançelebi Demir Yatağı

Hekimhan-Deveci Demir Yatağı

Hekimhan-Karakuz Demir yatağı

Hekimhan-Şırzı Demir yatağı

Kuluncak, Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk Demir zuhurları

Doğanşehir-Sürgü (Gösten tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe, Demir Tepe) Demir Zuhurları

DOLOMİT (Dol)

Hekimhan-Zorbahan Dağı Sahası

FLORİT (F)

Darende-Kuluncak Sahası

KROM (Cr)

Hekimham-Bıcır Sahası

KUM-ÇAKIL (Kçm)

Arapgir-Tohma Çayı Sahası

Arapgir-Arapgir Çayı Sahası

Darende-Yazıköy, Ortaköy Sahaları

VERMİKÜLİT (Ver)

Darende Sahası

TUĞLA-KİREMİT (TğKi)

İl civarlarında

LİNYİT

Hatunsuyu

Merkez-Karacaköy

Arguvan