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Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

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CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Milletvekili Veli Ağbaba olmasından sonra Malatyalıların aklında yeni bir soru oluştu: “Belediye başkan adayı olunca milletvekilliği düşüyor mu? Milletvekili, belediye başkan adayı olmak için istifa etmeli mi?” Aslında bu yeni bir gelişme değil. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde bu örnekle karşılaşmak mümkün. İşte o merak edilen soruların cevabı…

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi? mask
Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?
Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?
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CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Milletvekili Veli Ağbaba olmasından sonra Malatyalıların aklında yeni bir soru oluştu: “Belediye başkan adayı olunca milletvekilliği düşüyor mu? Milletvekili, belediye başkan adayı olmak için istifa etmeli mi?” Aslında bu yeni bir gelişme değil. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde bu örnekle karşılaşmak mümkün. İşte o merak edilen soruların cevabı…

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ağbaba’nın aday olmasından sonra ise Malatyalıların aklında yeni bir soru oluştu: “Belediye başkan adayı olunca milletvekilliği düşüyor mu? Milletvekili, belediye başkan adayı olmak için istifa etmeli mi?”

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

MURAT KURUM ÖRNEĞİ

Aslında bu yeni bir gelişme değil. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde bu örnekle karşılaşmak mümkün. Nitekim çok gündemde olan ve AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevi yürütürken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Kurum örneği de bulunuyor. Peki, milletvekillilikler, aday gösterilince düşüyor mu?

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

MİLLETVEKİLİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLURSA VEKİLLİĞİ DÜŞER Mİ?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu’nun 17. maddesine göre kişi milletvekiliyken belediye başkan adayı olabiliyor ve milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmiyor. Ancak belediye başkan adayı olarak seçilirse 15 gün içerisinde milletvekilliğinden istifa etmek zorunda.

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

15 GÜN ŞARTI

“İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı:
Madde 17 – (Değişik : 28/12/1993 - 3959/12 md.)
Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.”

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

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13 Şub 2024 - 21:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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