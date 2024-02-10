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Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı

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Bugün, Malatya'nın evladı olan astsubay Semih Özbey'in şehadetinin üçüncü yılı. Semih Özbey, PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp altı yıl boyunca esir tutulmuş ve bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Malatyalı Astsubay Semih Özbey’in vefatının ardından tam 3 yıl geçti.

Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı mask
Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı
Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı
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Bugün, Malatya'nın evladı olan astsubay Semih Özbey'in şehadetinin üçüncü yılı. Semih Özbey, PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp altı yıl boyunca esir tutulmuş ve bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Malatyalı Astsubay Semih Özbey’in vefatının ardından tam 3 yıl geçti.

Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı

Bugün Malatyalı astsubay Semih Özbey'in vefatının üçüncü yılı. PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp altı yıl boyunca esir tutulduktan sonra bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Semih Özbey'in şehit edilmesinin ardından tam üç yıl geçti.

Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı

ŞEHİT ASTSUBAY SEMİH ÖZBEY KİMDİR?

Gara'da şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey'in hayatı ve kaçırılma hikayesi, Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Malatya Ticaret Borsası eski başkanı Gürsel Özbey'in oğlu olan Semih Özbey, 18 Eylül 2015'te kaçırıldı. Astsubay başçavuş olarak görev yapan Özbey, Tunceli-Erzincan Karayolu'nda alıkonulduğu biliniyor.

Malatyalı şehit Semih Özbey’in vefatının 3. yılı
 
 

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10 Şub 2024 - 20:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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