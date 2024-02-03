6 Şubat 2024’te okullar tatil mi? 

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat günü okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasına girdi. Deprem felaketinin yıl dönümü olan 6 Şubat 2024 tarihi resmî tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar…

6 Şubat'ın resmi bir tatil olup olmadığı konusunda henüz kesin bir açıklama gelmedi. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın Vali Osman Varol'u ziyaret ederek 6 Şubat'ın tatil edilmesini talep ettiği, ancak henüz resmi bir açıklama olmadığı belirtiliyor.

Önat'ın talebinin, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerini anma amacıyla yapıldığı ifade edildi. Ancak, talebin olumlu karşılandığına dair net bir bilgi verilmedi.

Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmî açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmî açıklama bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi