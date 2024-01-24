ESEN Kart’a başvuru şartları neler? Kişi başı 3.800 TL geliri geçmeyecek!

AFAD ve Kızılay işbirliği ile geliştirilen ESEN Kart, Malatya’nın da içinde olduğu 11 ildeki 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırılıyor. Kasım ayı itibariyle toplam 658 milyon 569 bin TL tutarında harcama kredisi vatandaşların kartlarına yüklenmişti.

ESEN KART NEDİR?

Esen kart afetzede ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen bir karttır. Bu karttan, yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen afetzedeler marketlerden alışveriş yapmak üzere yararlanabiliyor.

ESEN KART KİMLERE VERİLİYOR?

AFAD, Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye ESEN Kart dağıtımı yaptığını açıklamıştı. AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“ESEN Kart Projesi ile afetzedelerimizin yanındayız! Konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızın kendi mutfaklarında yemek pişirmelerine olanak sağlamak için aylık 3.000 TL tutarında market harcaması yapabilecekleri ESEN Kart dağıtımına aralıksız devam ediyoruz”

denilmişti.

Yani bu kart konteynerlerde kalan ve durumu iyi olmayan vatandaşlara veriliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, daha detaylı bir bilgi aktardı.

KİŞİ BAŞI BU MİKTARI GEÇMEMESİ ŞARTI VAR

AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş,

“Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza hane başı özellikle ESEN Kart dağıtımı yapılıyor. Bunun şartları da hane başında yaşayan kişi sayısına göre kişi başı 3 bin 800 TL’yi geçmeyecek gelirli aileler ESEN Kart’tan faydalanabiliyor”

sözlerini aktardı.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Başvuru sürecine ilişkin konuşan Altuntaş,

“Burada vatandaşlarımız öncelikle sosyal yardımlaşmaya başvuru yapıyorlar, sosyal yardımlaşma gelir testi yapıyor, gelir testini AFAD’a gönderiyor ve o gelir testine göre vatandaşlarımız ESEN Kart’tan faydalanabiliyor”

diye konuştu.

YENİ BAKİYE NE KADAR OLDU?

Eskiden 3.000 TL olan ESEN Kart bakiyeleri 1.500 TL daha artırıldı. Artık depremzede vatandaşlar 4.500 TL’lik kartla market harcamaları yapabilecek. Ocak ayı itibariyle bu zam kart bakiyelerine yansıtılacak.