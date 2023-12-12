Türkiye’nin en zenginleri listesinde 4 Malatyalı

Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi açıklandı. Her yıl yapılan ve 2023 yılı için güncellenen listede 4 Malatyalı isim ve ailesi bulunuyor.

Ekonomist dergisinin en çok ilgi gören çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 20’ncisi hazırlandı. Listede Türkiye'nin en büyük servete sahip isim ve aileleri listelendi.

İLK SIRADA BAKIN KİM VAR

O listenin ilk sırası 6 milyar dolar üstü varlıklarıyla Koç ailesinin oldu. İkinci sırada 5-6 milyar dolar varlıkla Şevket Sabancı’nın ailesi yer aldı. 3 ve 4. sırada ise Erol Sabancı ve ailesi ile Türkan Sabancı ve ailesi bulundu. Bunların toplam mal varlıkları 4-5 milyar dolar arasında bildirildi.

EN ZENGİN MALATYALI İSİM ERMAN ILICAK

Listede Malatyalı isimler de yer aldı. Buna göre, 2-2,5 milyar dolar mal varlığı ile Erman Ilıcak, Rönesans Grubu ile 19. sırada yer aldı. Malatyalı hemşehrimiz, geçtiğimiz yıl 17. sıradaydı.

FORBES’TE 9. SIRADA

ABD merkezli ünlü Forbes dergisinin açıkladığı Türkiye’nin en zengin 10 ismi arasında da 9. sırada bulunan Erman Ilıcak’ın serveti en son 2,3 milyar dolardı. Malatyalı iş insanı Ilıcak, ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu. Rönesans Holdingin Yönetim Kurulu başkanlığını yapıyor.

AHMET ÇALIK’IN SERVETİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Öte yandan listenin 31’inci sırasında Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık yer aldı. Malatyalı hemşehrimiz Çalık’ın mal varlığı 1-1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Ahmet Çalık – Çalık Grubu geçtiğimiz yıl 33. sıradaydı. Yani 2 sıra gerileme yaşanmış oldu.

KÜÇÜK AİLESİ 33. SIRADA

Listenin 2 sıra altında ise Küçük ailesi Taha Holding ile yer aldı. 33’üncü sırada bulunan Malatyalı Küçük ailesi LCW’nin sahipleri ve geçtiğimiz yıl 31’inci sırada bulunuyorlardı. Yani 2 sıra gerileme yaşandığı görüldü. Küçük ailesinin serveti 1-1,5 milyar dolar olarak açıklandı.

44. SIRADA MEHMET ALİ AYDINLAR VAR

Listenin 44’üncü sırasında Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Malatyalı hemşehrimiz Mehmet Ali Aydınlar bulundu. Serveti 750 milyon-1 milyar dolar arasında olarak açıklanan Aydınlar, geçtiğimiz yıl 41. sıradaydı. Yani listede 3 sıra gerileme yaşadığı görüldü.

MALATYALILAR İLK 50’DE YER ALDI

Bu bağlamda Malatyalı zenginlerin hepsi “Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi” listesinde ilk 50’de yer aldılar. Ekonomist’in haberine göre, aslında zirvedekiler yerini korudu ve bu yılki araştırmaya damgasını vuran, ayrıca listeleri etkileyen konu, döviz kurunda yaşanan sert yükselişler oldu.