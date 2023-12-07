Yıl sonu nasıl yazılır? Yıl sonu mu, yılsonu mu? Yıl sonu TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “yıl sonu”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “yıl sonu” kelimesinin doğru yazılışı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “yıl sonu”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Yıl sonu mu, yılsonu mu? İşte cevabı…

Bu kelime aslında taşıdığı anlam itibariyle çok sık kullanılıyor. Türk Dil Kurumuna göre, bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığına bakıldığında doğru yazılışın bitişik olduğu zannediliyor. “Yılbaşı” kelimesinin birleşik yazılımı nedeniyle bunun da birleşik yazılması gerektiği düşünülüyor. Ancak TDK’ya göre kelimenin doğru yazılışı “yıl sonu” şeklinde.

“Yıl sonu”nun tanımı ise “Bir gezegenin güneş etrafında döndüğü müddet. Yılın sonu.” şeklinde ifade ediliyor. Türkçe zengin bir dil olduğu için farklı kullanım alanları da bulunuyor.

Yılsonu (yanlış kullanım)

Yıl sonu (doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Planlarımı yıl sonuna kadar bitireceğim.”

Cümle içinde kullanımı:

“Yıl sonunda okullar tatil edilecek mi?”

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklar yıl sonu etkinliklerini merakla bekliyor.”