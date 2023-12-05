Naci Görür 6 Şubat’ı anlattı, hüngür hüngür ağladı “Depremden sonra Malatya’dan beni aradılar”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat günü depremi öğrenmeden hemen önce yaşadığı bir telefon görüşmesini anlatırken hüngür hüngür ağladı. Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin en çok etkilediği yerlerden biri olan ve yapı stokunun yaklaşık yüzde 75’ini kaybeden Malatya’nın Erkenek bölgesini defalara kez uyardığını ama kimsenin onu dinlemediğini ifade etti. İşte detaylar…

Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat günü depremi öğrenmeden hemen önce yaşadığı bir telefon görüşmesini anlatırken hüngür hüngür ağladı.

“FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞAYAN İLLERİN KADERLERİ MARAŞ VE HATAY GİBİ”

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı ve Türkiye'de 18 ilin ciddi anlamda insanların hayatını tehlikeye atacak ölçüde deprem tehdidi ile karşı karşıya olduğunu içeren rapora ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş’tı, Hatay’dı; şimdi bunlar yok. Fay hattı üzerinde yaşayan illerin üzülerek söylüyorum kaderleri Maraş ve Hatay gibi”

ifadelerinde bulundu.

FAY ÜZERİNDE YAŞAYAN İLLER

Prof. Dr. Görür, fay üzerinde yaşayan illeri şöyle sıraladı:

Eskişehir,

Denizli,

Muğla,

Erzincan,

Kayseri,

Kocaeli,

Tokat,

Osmaniye,

Kahramanmaraş,

Bingöl,

Konya,

Hatay,

Erzurum,

Aydın,

Balıkesir,

Burdur,

Manisa,

Hakkari.

“Bunlar doğrudan şehri fay üzerinde yaşıyorlar” diyen Görür,

“Yani ilin içinden fay geçiyor, direkt fayın üzerinde yaşıyor. Bunların altında fayların gücü fazla ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturabilecek büyüklükleri ve kapasiteleri mevcut. Dünyanın birçok yerinde ileri memleketlerde fayın üzerinde yapılaşmaya müsaade edilmez. Orası yüzde 100 işin bittiği yerler. En tehlikeli yıkıcı olan yerlerdir. Rastgele fayın üzerinde bizzat binalar var. Buralarda eğer büyük deprem meydana geldiğinde, orada zarar ve kayıp çok anormal derecede fazla olur”

sözlerine yer verdi.

“ERKENEK’İ UYARMIŞTIM”

Malatya’nın Erkenek bölgesini örnek veren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Mesela Erkenek’te bir grup insanlar 6-7 kişi bana video göndermişler, kendileri çekmişler. Diyor ki hocam diyor, siz yıllarca Erkenek’e dikkat dikkat dediniz, size çok kızdık, çok hoş olmayan şeyler de söyledik, siz öyle dediniz diye. Hiç dinlemedik. Bugün Erkenek yok, çoğu öldü diyor, dinlemedik”

diye konuştu.

Naci Görür,

“Ben belediye başkanlarına da yazıyordum ama halka da umursamıyor. Bana diyorlar ki hocam sen bizi uyarıyorsun ama hiçbir yetkili burada umursamıyor. Bir şey görmüyoruz diyorlar ama halk da umursamıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Neden bir şey yapmıyorsunuz? Diye soran yok. Ne hükûmeti soruyor, ne vatandaşı soruyor”

ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KİMSE İSTİFA ETMEDİ”

Görür’ün,

“Hiçbir şey olmamış gibi 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Bir tane belediye başkanı istifa etmedi, bir tane vali istifa etmedi, bir tane hükûmet yetkilisinden istifa eden olmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi ya, ölen öldü”

ifadeleri ise dikkat çekti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

6 Şubat depremlerini nasıl öğrendiğini anlatan Prof. Dr. Görür,

“Depremin olduğu gün, yani saat 06.00’ya doğru, o saatte anormal bir durum olmazsa kimse uygunsuz saatte aramaz. Kalktım ben, uykulu haldeyim, tam anlamadım meselenin ne olduğunu. Açtım telefonu, baktım beni WhatsApp’tan arıyor, görüntülü arıyor. Bir baktım böyle, uykulu sersem haldeyim. Bir hanım, loş bir ışık gibi bir şeyde… Önce saç baş, bu nedir diye anlamadım. Biraz yana kaydı, baktım bir de yanında kız çocuğu var, küçük. Kızı… O kadın, ‘Hocam…’ ‘Bizi kurtar’ diyor. O sabah ben mübalağasız 4-5 saat ağladım”

ifadelerini ise ağlayarak anlattı.