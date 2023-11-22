İşte AK Parti’nin Malatya’daki tüm aday adayları Büyükşehir Belediyesi için listede tek isim var

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz 31 Mart Yerel Seçimler için aday adaylarının listesini kamuoyuna duyurdu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler de aday adaylık süreci bugün saat 19.00 itibariyle sona erdi. AK Parti’de aday adaylık müracaatında bulunan tüm aday adayların listesi şöyle:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 AHMET DURMUŞ
AKÇADAĞ
1 BATTAL TUNCAL
2 FUAT ÖZDEMİR
3 HASAN ULUTAŞ
4 MURAT MASKAR
5 NURİ EVİN
6 OSMAN GÜDE
7 YUSUF DUMAN
8 ARİF TUTAL
ARAPGİR
1 ALİ FİKRİ KONUKCU
2 ÇETİN ÖZDEMİR
3 KAMBER MEHMET TÜMER
4 MEHMET COŞER GÖMÜÇ
5 MEHMET SADIK KARAGÖZ
6 RECEP KAMURAN SEZER
ARGUVAN
1 BURAK ATEŞ
BATTALGAZİ
1 ADİL CULHA
2 CEMAL ERKOÇ
3 GAZİ ERGÜN
4 HACİALİ ARSLAN
5 HALİSE ÇİNE
6 LATİF OKYAY
7 MEHMET KARADENİZ
8 MEHMET ÇOLAK
9 MEHMET NURİ ALAN
10 MURAT GÖRGEÇ
11 OSMAN ŞAŞA
12 RAMAZAN ÖZCAN
13 SIDDIK YAVUZ
DARENDE
1 ABDULKADİR AYHAN
2 ABDURRAHMAN YILDIRIM
3 ALİCAN BOZKURT
4 BEKTAŞ OVACI
5 DURSUN KAYIŞ
6 HULUSİ KAYA
7 MEHMET GÜLTEKİN
8 MEHMET NEJMETTİN ERDOĞAN
9 MESUT KARAGÜLLE
10 MURAT DOĞAN
11 ORHAN ORMANCI
12 ÖMER KOCAMEMİK
13 SÜLEYMAN ESER
14 ZEKİ BOZKURT
DOĞANŞEHİR
1 FARUK TAŞDEMİR
2 MEHMET SABANCI
3 MESUT SÜLÜ
4 MURAT KAVUNCUOĞLU
HEKİMHAN
1 ADİL AĞCAN
2 BURHAN METİN ÖZER
3 KEMAL OKTAY
4 KEMAL DENİZ
KALE
1 ABDULVAHAP ORTAÇ
2 AHMET AKBAŞ
3 BÜNYAMİN ÖZDEMİR
4 CELAL KAYADUMAN
5 CEMAL AKDEMİR
6 FURKAN TOPALAN
7 GÜLHAN KIRICI BAYINDIR
8 HASAN AYAZ
9 HASAN YUSUF GÖKHAN
10 İHSAN ÖZBAY
11 MAHMUT ÖZBAYSAR
12 MUSTAFA KIZILTAŞ
13 YAŞAR KOCA
KULUNCAK
1 MEHMET BOYRAZ
2 MENDERES İNCİ
3 MUSTAFA MECİT
PÜTÜRGE
1 ALİ TANRIVERDİ
2 ERGÜN PAŞAHAN
3 HASAN KARAKAŞ
4 HASAN AVŞAR
5 RAMAZAN PAŞAHAN
6 TEKBİR KÖSE
YAZIHAN
1 EREN TOPCU
2 HAMDİ KUŞBEY
3 İHSAN AKIN
YEŞİLYURT
1 ABDULAZİZ ASLAN
2 HABİP AHMET ŞAHİN
3 HAMİT ÖZPOLAT
4 İSMAİL HAKKI PEKEL
5 KAHRAMAN KAVUK
6 KENAN SAĞDIÇ
7 KENAN AYDOĞAN
8 MEHMET MİRZA DİNÇER
9 MUHAMMED EMİN YALÇINKAYA
10 MUSTAFA KATİPOĞLU
11 NUMAN ÖZCAN
12 SELİM PİLTEN
13 TAHSİN YILMAZ
14 YUNUS EMRE FİDANEL
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.