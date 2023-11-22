22 Kas 2023 - 23:05- Gündem G:

İşte AK Parti’nin Malatya’daki tüm aday adayları Büyükşehir Belediyesi için listede tek isim var

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AK Parti’de aday adaylık müracaatında bulunan tüm aday adayların listesi açıklandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tek ismin başvuru yaptığı görüldü.
İşte AK Parti’nin Malatya’daki tüm aday adayları Büyükşehir Belediyesi için listede tek isim var mask
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AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz 31 Mart Yerel Seçimler için aday adaylarının listesini kamuoyuna duyurdu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler de aday adaylık süreci bugün saat 19.00 itibariyle sona erdi. AK Parti’de aday adaylık müracaatında bulunan tüm aday adayların listesi şöyle:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 AHMET DURMUŞ

AKÇADAĞ
1 BATTAL TUNCAL
2 FUAT ÖZDEMİR
3 HASAN ULUTAŞ
4 MURAT MASKAR
5 NURİ EVİN
6 OSMAN GÜDE
7 YUSUF DUMAN
8 ARİF TUTAL

ARAPGİR
1 ALİ FİKRİ KONUKCU
2 ÇETİN ÖZDEMİR
3 KAMBER MEHMET TÜMER
4 MEHMET COŞER GÖMÜÇ
5 MEHMET SADIK KARAGÖZ
6 RECEP KAMURAN SEZER

ARGUVAN
1 BURAK ATEŞ

BATTALGAZİ
1 ADİL CULHA
2 CEMAL ERKOÇ
3 GAZİ ERGÜN
4 HACİALİ ARSLAN
5 HALİSE ÇİNE
6 LATİF OKYAY
7 MEHMET KARADENİZ
8 MEHMET ÇOLAK
9 MEHMET NURİ ALAN
10 MURAT GÖRGEÇ
11 OSMAN ŞAŞA
12 RAMAZAN ÖZCAN
13 SIDDIK YAVUZ

DARENDE
1 ABDULKADİR AYHAN
2 ABDURRAHMAN YILDIRIM
3 ALİCAN BOZKURT
4 BEKTAŞ OVACI
5 DURSUN KAYIŞ
6 HULUSİ KAYA
7 MEHMET GÜLTEKİN
8 MEHMET NEJMETTİN ERDOĞAN
9 MESUT KARAGÜLLE
10 MURAT DOĞAN
11 ORHAN ORMANCI
12 ÖMER KOCAMEMİK
13 SÜLEYMAN ESER
14 ZEKİ BOZKURT

DOĞANŞEHİR
1 FARUK TAŞDEMİR
2 MEHMET SABANCI
3 MESUT SÜLÜ
4 MURAT KAVUNCUOĞLU

HEKİMHAN
1 ADİL AĞCAN
2 BURHAN METİN ÖZER
3 KEMAL OKTAY
4 KEMAL DENİZ

KALE
1 ABDULVAHAP ORTAÇ
2 AHMET AKBAŞ
3 BÜNYAMİN ÖZDEMİR
4 CELAL KAYADUMAN
5 CEMAL AKDEMİR
6 FURKAN TOPALAN
7 GÜLHAN KIRICI BAYINDIR
8 HASAN AYAZ
9 HASAN YUSUF GÖKHAN
10 İHSAN ÖZBAY
11 MAHMUT ÖZBAYSAR
12 MUSTAFA KIZILTAŞ
13 YAŞAR KOCA

KULUNCAK
1 MEHMET BOYRAZ
2 MENDERES İNCİ
3 MUSTAFA MECİT

PÜTÜRGE
1 ALİ TANRIVERDİ
2 ERGÜN PAŞAHAN
3 HASAN KARAKAŞ
4 HASAN AVŞAR
5 RAMAZAN PAŞAHAN
6 TEKBİR KÖSE

YAZIHAN
1 EREN TOPCU
2 HAMDİ KUŞBEY
3 İHSAN AKIN

YEŞİLYURT
1 ABDULAZİZ ASLAN
2 HABİP AHMET ŞAHİN
3 HAMİT ÖZPOLAT
4 İSMAİL HAKKI PEKEL
5 KAHRAMAN KAVUK
6 KENAN SAĞDIÇ
7 KENAN AYDOĞAN
8 MEHMET MİRZA DİNÇER
9 MUHAMMED EMİN YALÇINKAYA
10 MUSTAFA KATİPOĞLU
11 NUMAN ÖZCAN
12 SELİM PİLTEN
13 TAHSİN YILMAZ
14 YUNUS EMRE FİDANEL

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22 Kas 2023 - 23:05 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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