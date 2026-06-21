Depremlerin ardından Malatya’nın en büyük rezerv ve konut alanı haline gelen Yeşilyurt İkizce bölgesinde yeni bir dönem başlıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı ikinci birleşiminde İkizce Mahallesi 5. iskan alanı (3. bölge) için hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı raporunu onayladı.

Gündemin 7. maddesine göre, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 5. iskan alanı (3. bölge) olarak ilan edilen bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkındaki imar ve bayındırlık Komisyonu raporu şekilde:

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında ortaya çıkan yerleşim ve barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla, 05.04.2023 tarihli ve 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi 5. İskan Alanı (3. Bölge) olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan planlar incelenmiştir. Planlama alanında önerilen yerleşim kurgusunun, yalnızca deprem sonrası ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik olmayıp; aynı zamanda sürdürülebilir, yaşanabilir, erişilebilir ve çağdaş kentleşme ilkeleri doğrultusunda tasarlandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda plan kararları ile konut alanlarının eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, idari ve ticari kullanımlarla dengeli bir biçimde desteklendiği; nüfusun günlük ihtiyaçlarını yürüme mesafesinde karşılayabileceği bütüncül bir yaşam çevresinin oluşturulmasının amaçlandığı görülmüştür. Planın mekânsal kurgusunda, yerleşim alanları arasında süreklilik arz eden yeşil koridorlar, rekreasyon alanları ve spor alanları oluşturularak açık ve yeşil alan sisteminin güçlendirildiği, park alanları, çocuk oyun alanları, kapalı spor alanları ve dinlenme mekânlarının birbirleriyle ilişkilendirilerek kesintisiz bir yeşil altyapı ağı oluşturulduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca planlama yaklaşımında, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin gerektirdiği güvenli ve dirençli yerleşim hedefleri ile çağdaş şehircilik anlayışının bir arada ele alındığı; geniş ulaşım aksları, yeterli büyüklükte toplanma ve açık alanlar, kamusal kullanım alanları, yaya öncelikli ulaşım bağlantıları ve sosyal donatı alanları ile desteklenen bir yerleşim modeli öngörüldüğü görülmüştür. Kamuya açık meydanlar, sosyal etkileşim alanları, yeşil akslarla bütünleşen rekreatif kullanımlar ve mahalle ölçeğinde oluşturulan kamusal odakların, bölgenin sosyal bütünleşmesine ve kentsel yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; deprem sonrası yeniden yerleşim sürecinin gerekliliklerini karşılayan, sosyal ve teknik altyapı dengesi gözetilmiş, kamusal yaşamı güçlendiren, yeşil alan sürekliliğini esas alan, erişilebilirlik ve yaşam kalitesini ön planda tutan planlama yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı bakımından değerlendirilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.”