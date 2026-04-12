İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler, Türk kamuoyunda ve siyasetinde büyük bir infiale yol açtı. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın öncülüğünde devletin zirvesinden gelen peş peşe kınama mesajları, kısa sürede uluslararası bir boyuta taşındı.

ABD SOSYAL MEDYASI "TÜRKİYE" DEDİ!

Tepkiler sadece resmi kanallarla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada başlatılan dev kampanya, beklenmedik bir hızla küresel listeleri altüst etti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde “#GenocidalNetanyahu” etiketi, binlerce paylaşımın ardından en çok konuşulan başlıklar (Trend Topic) listesinde birinci sıraya yükseldi.

ERDOĞAN’A KÜRESEL DESTEK YAĞDI

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Netanyahu’nun ifadelerini "provokasyon" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajları yağdırdı. Uluslararası analistler, sosyal medyadaki bu eşi benzeri görülmemiş etkileşimin, bölgedeki gelişmelere dair küresel hassasiyetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.

Türkiye’nin kararlı duruşu ve dijital dünyadaki bu büyük organizasyon, Netanyahu’nun hamlesinin ters teptiğinin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.