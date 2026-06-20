Vali Seddar Yavuz, yayımladığı mesajda babaların fedakarlık ve sorumluluk timsali olduğunu vurguladı. Güçlü aile yapısının korunmasında babaların üstlendiği role değinen Vali Yavuz, ebediyete irtihal eden babaları da rahmetle yâd etti.

Vali Yavuz, babaların evlatlarının hayatındaki rehberlik rolüne dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailenin temel direği, sevginin, fedakârlığın ve sorumluluğun simgesi olan babalarımız; hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, emekleri ve özverileriyle geleceğimizi şekillendiren en değerli varlıklarımızdır."

Babaların sadece aile içinde değil, toplumsal yapının ayakta kalmasında da kilit bir rol oynadığını belirten Vali Yavuz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Güçlü aile yapımızın korunmasında ve toplumsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir role sahip olan babalarımız, gösterdikleri sabır, şefkat ve gayretle evlatlarının hayatına yön vermekte, toplumumuzun sağlam temeller üzerinde yükselmesine katkı sunmaktadır."

Vali Seddar Yavuz, mesajının son bölümünde vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerini unutmadi. Yavuz, tebrik ve rahmet mesajında şu cümleleri kullandı:

"Bu anlamlı günde, başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli babalar ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum."