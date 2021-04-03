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03 Nis 2021 - 15:17- Yaşam G: 03 Nis 2021 - 15:27

8 yılda 502 işçi intiharı!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 8 yılda 502 işçinin intihar ederek yaşamına son verdiğini belirtti.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili  Veli Ağbaba İSİG'in raporunu paylaştı. Ağbaba paylaşımında,

İSİG'in raporuna göre son 8 yılda borç, işsizlik ve mobbing gibi nedenlerle en az 502 işçi intihar ederek hayatına son verdi. İşçi intiharları politiktir, işçi intiharları cinayettir. Faili işçileri yaşamın gereklerinden yoksun bırakıp çaresizliğe iten iktidar anlayışıdır

ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

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03 Nis 2021 - 15:17 Malatya- Yaşam

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