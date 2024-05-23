Mardin Kızıltepe'de kaza: Karşıya geçen kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akşam saatlerinde Mardin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, karşıya geçmek isteyen bir kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, aracın sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 25 yaşındaki genç kadına çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı