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Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nerede hizmet veriyor?

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Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kamu kuruluşlarından biridir ve çeşitli görevleri, yükümlülükleri bulunuyor. Aile bütünlüğünün korunması başta olmak üzere çeşitli görevler edinen bu kamu kuruluşunun binası Malatya’da nerede hizmet veriyor? İşte detaylar…

Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nerede hizmet veriyor? mask
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile bütünlüğünün korunması başta olmak üzere birçok konuda vatandaşlara destek ve hizmet veren binalardan bir tanesi. Vatandaşlar bazı konuları görüşmek, gerekli hizmetleri almak için ise bu kamu kuruluşuna başvurmak durumunda oluyor. Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alıyor.

MALATYA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ADRESİ

Bazı durumlarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmak için il binasına başvurmak ve yetkililer ile görüşmek gerekebiliyor. Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alıyor. Adresi ise şu şekilde:
Cevherizade Mahallesi, Mücelli Caddesi, No:91, Battalgazi / Malatya.

MALATYA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLERİN GÖREVLERİ NELER?

Tüm kamu kuruluşları gibi Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de bazı görevleri bulunuyor. Bu hizmetler arasında aile bütünlüğünün korunması, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarına katılabilmesi, engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarının sağlanması, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve aileleri tespit etmek, alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek gibi birçok hizmet alanı bulunuyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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21 May 2024 - 17:57 Malatya- Kültür & Sanat

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