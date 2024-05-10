HiraiZerdüş Malatya’da ücretsiz konser verecek

Bazı şarkıları 6 Şubat depremlerinde yaşanan sancılı süreç ile özdeşleşen Sanatçı HiraiZerdüş Malatya’da depremzedelere ücretsiz konser verecek.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan depremzedelere moral vermek amacıyla düzenlenen konser, 16 Mayıs 2024 günü saat 20.00’de Turgut Özal Tıp Merkezi karşısındaki Kaşık Park Kır Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

HiraiZerdüş konser için herhangi bir sponsor kabul etmezken, Kaşık Park Kır Bahçesi de herhangi bir ücret talep etmedi. Konser özellikle konser alanına yakın yerdeki MALET ve Teknokent konteynerlerinde kalan depremzedelere yönelik olacak.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz,

“Yaşadığımız deprem felaketi sonrası bizleri unutmayan sanatçı HiraiZerdüş ile Kaşık Park Kır Bahçesi yetkililerine ve Derya Kalaç Turan’a teşekkür ediyorum. Herhangi bir bedel talep etmeden bu konseri organize etmeleri bizleri duygulandırdı. Sanatçılarımızın yanımızda olduğunu görmemiz bizlere moral veriyor”

dedi.

HiraiZerdüş sanatçı şarkıcılığın yanı sıra beste, şiir yazıyor, yazarlık yapıyor. Sanatçı, resmi Internet sitesinde (https://www.hiraizerdus.com/) kendisinden bahsederken "15 yaşında Kendime “HiraiZerdüş” diye bir isim taktım. Anlamı:

“Kutsal iyiliğe giden yol, karanlıktan geçer.” Kutsal bir iyilik hayal eden birinin ilk önce karanlıktan geçmesi ve ayakta kalması gerekiyordu"

ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: BÜLTEN