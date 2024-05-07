Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

Mayıs ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde Malatya kayısıları da dallardaki yerini aldı. Bu mevsimlerde yeşil yani çağla halde bulunan kayısı, büyüyüp olgunlaşarak ülkenin ve hatta dünyanın birçok farklı bölgesine gönderilecek. Peki şu anda çağla halde bulunan Malatya kayısısı ne zaman olgunlaşıyor? Hangi aylarda hasat edilecek?
Malatya kayısısı, genellikle temmuz ve ağustos aylarında olgunlaşır ve hasat edilir. Bu aylarda, kayısı ağaçlarındaki meyveler renklenir ve tatlanır, dolayısıyla hasat zamanı gelmiş olur. Malatya kayısısını ayırt etmek için birkaç belirleyici özellik bulunur. İşte Malatya kayısısının bazı belirleyici özellikleri:
RENK VE DOKU
Olgun Malatya kayısısı genellikle turuncu ve sarı arasında değişen bir renge sahiptir. Tam olgunlaşmış kayısılarda turuncu renk daha baskındır. Kayısının cildi hafifçe yumuşak olmalıdır, ancak çok fazla yumuşamış veya ezilmiş olmamalıdır. Elastik bir dokuya sahip olmalıdır.
KOKU VE TAT
Olgun Malatya kayısısı hoş bir meyve kokusuna sahiptir. Taze ve aromatik bir kokusu vardır. En önemli belirleyici faktörlerden biri tatlılığıdır. Malatya kayısısı tatlı ve sulu olmalıdır. Ekşi veya ekşi tatlar, genellikle olgunlaşmamış kayısı işaretidir.
BOYUT VE ŞEKİL
Malatya kayısısı genellikle orta boyutlarda ve yuvarlak-oval şekildedir. Çok büyük veya küçük, düzensiz şekilli kayısılar olgunlaşma sürecinde sorun olabilir.
Bu özelliklere dikkat ederek, olgun ve lezzetli Malatya kayısısını seçmek mümkündür.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.