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Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

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Mayıs ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde Malatya kayısıları da dallardaki yerini aldı. Bu mevsimlerde yeşil yani çağla halde bulunan kayısı, büyüyüp olgunlaşarak ülkenin ve hatta dünyanın birçok farklı bölgesine gönderilecek. Peki şu anda çağla halde bulunan Malatya kayısısı ne zaman olgunlaşıyor? Hangi aylarda hasat edilecek?

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Malatya kayısısı hangi ay çıkar Nasıl ayırt edilir malatya haber
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Mayıs ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde Malatya kayısıları da dallardaki yerini aldı. Bu mevsimlerde yeşil yani çağla halde bulunan kayısı, büyüyüp olgunlaşarak ülkenin ve hatta dünyanın birçok farklı bölgesine gönderilecek. Peki şu anda çağla halde bulunan Malatya kayısısı ne zaman olgunlaşıyor? Hangi aylarda hasat edilecek?

Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

Malatya kayısısı, genellikle temmuz ve ağustos aylarında olgunlaşır ve hasat edilir. Bu aylarda, kayısı ağaçlarındaki meyveler renklenir ve tatlanır, dolayısıyla hasat zamanı gelmiş olur. Malatya kayısısını ayırt etmek için birkaç belirleyici özellik bulunur. İşte Malatya kayısısının bazı belirleyici özellikleri:

Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

RENK VE DOKU

Olgun Malatya kayısısı genellikle turuncu ve sarı arasında değişen bir renge sahiptir. Tam olgunlaşmış kayısılarda turuncu renk daha baskındır. Kayısının cildi hafifçe yumuşak olmalıdır, ancak çok fazla yumuşamış veya ezilmiş olmamalıdır. Elastik bir dokuya sahip olmalıdır.

Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

KOKU VE TAT

Olgun Malatya kayısısı hoş bir meyve kokusuna sahiptir. Taze ve aromatik bir kokusu vardır. En önemli belirleyici faktörlerden biri tatlılığıdır. Malatya kayısısı tatlı ve sulu olmalıdır. Ekşi veya ekşi tatlar, genellikle olgunlaşmamış kayısı işaretidir.

Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

BOYUT VE ŞEKİL

Malatya kayısısı genellikle orta boyutlarda ve yuvarlak-oval şekildedir. Çok büyük veya küçük, düzensiz şekilli kayısılar olgunlaşma sürecinde sorun olabilir.
Bu özelliklere dikkat ederek, olgun ve lezzetli Malatya kayısısını seçmek mümkündür. 

Malatya kayısısı hangi ay çıkar? Nasıl ayırt edilir?

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07 May 2024 - 23:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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