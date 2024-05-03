İşte en yüksek rakımlı illerimiz Malatya kaçıncı sırada?

Karayollarının belirlemelerine göre illerimizin ve Malatya’nın rakımlarını sizler için sıraladık. Türkiye’deki 81 ilin belirli hesaplamalara göre rakımları açıklanırken Malatya’nın rakımına ve diğer iller arasındaki sıralamasına gelin hep birlikte bakalım.

RAKIM NEDİR?

Rakım herhangi bir unsurun belirlenen bir seviyeye göre uzunluk cinsinden yüksekliğidir. Şehirlerin rakımları ise deniz seviyesine göre uzaklığı hesap edilerek belirlenir. Deniz seviyesi sıfır (0) olarak ele alınırken şehirlerin bu noktaya olan uzaklığı ölçülür. Metre cinsinden verilen bu uzaklıklar şehirlerin deniz seviyesine olan yüksekliğini belirtir. Rakım ile şehirlerin engebesinin farklı terimler olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

MALATYA’NIN RAKIMI KAÇ METRE?

Malatya’nın rakımı ise Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlemelerine göre 964 metre olarak belirtiliyor. 964 metre rakım ile Malatya 81 şehir arasında 26’ncı sırada yer alıyor. Rakımı en yüksek şehir Erzurum olarak belirtilirken rakımı en düşük olan şehir ise İzmir olarak bildiriliyor.

RAKIMI EN YÜKSEK 5 ŞEHİR

Türkiye’de yer alan rakımı en yüksek şehirlerden ilk 5’i şu şekilde belirtiliyor:

“1-Erzurum 1.890 metre,

2- Ardahan 1.870 metre,

3- Kars 1.768 metre,

4- Hakkâri 1.748 metre,

5- Van 1.727 metre”

RAKIMI EN DÜŞÜK 5 ŞEHİR

Türkiye’de yer alan rakımı en düşük şehirlerden ilk 5’i şu şekilde:

“77- Samsun 4 metre,

78- Çanakkale 3 metre,

79- Kocaeli 3 metre,

80- Ordu 3 metre,

81- İzmir 2 metre”

ÖLÇÜMLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Belirlenen rakımlar şehirdeki belirli noktalar baz alınarak ölçüldüğü için bazı farklılıklar gözlemlenebiliyor. Farklı noktalardan yapılan ölçümler sonrası 5 ila 10 metre kadar farklılıklar görülebilirken belirtilen rakımlar üzerinden ortalama bir değer göz önünde bulundurulabilir.

TÜRKİYE’NİN RAKIM SIRALAMASI

1- Erzurum 1890 metre,

2- Ardahan 1870 metre,

3- Kars 1768 metre,

4- Hakkâri 1748 metre,

5- Van 1727 metre,

6- Ağrı 1640 metre,

7- Bayburt 1556 metre,

8- Bitlis 1500 metre,

9- Muş 1404 metre,

10- Şırnak 1350 metre,

11- Yozgat 1301 metre,

12- Sivas 1285 metre,

13- Nevşehir 1250 metre,

14- Niğde 1229 metre,

15- Erzincan 1214 metre,

16- Gümüşhane 1153 metre,

17- Bingöl 1151 metre,

18- Kayseri 1071 metre,

19- Elazığ 1067 metre,

20- Karaman 1038 metre,

21- Isparta 1035 metre,

22- Afyon 1021 metre,

23- Konya 1016 metre,

24- Kırşehir 978 metre,

25- Aksaray 975 metre,

26- Malatya 964 metre,

27- Burdur 950 metre,

28- Kütahya 950 metre,

29- Mardin 938 metre,

30- Tunceli 914 metre,

31- Uşak 906 metre,

32- Siirt 902 metre,

33- Iğdır 860 metre,

34- Ankara 850 metre,

35- Gaziantep 843 metre,

36- Çorum 801 metre,

37- Kastamonu 798 metre,

38- Eskişehir 782 metre,

39- Bolu 725 metre,

40- Çankırı 723 metre,

41- Kırıkkale 700 metre,

42- Diyarbakır 670 metre,

43- Adıyaman 669 metre,

44- Kilis 640 metre,

45- Tokat 640 metre,

46- Muğla 625 metre,

47- Kahramanmaraş 568 metre,

48- Batman 525 metre,

49- Artvin 520 metre,

50- Şanlıurfa 518 metre,

51- Bilecik 500 metre,

52- Amasya 392 metre,

53- Denizli 354 metre,

54- Karabük 258 metre,

55- Kırklareli 209 metre,

56- Bursa 155 metre,

57- Osmaniye 150 metre,

58- Düzce 146 metre,

59- Balıkesir 139 metre,

60- İstanbul 120 metre,

61- Hatay 85 metre,

62- Manisa 74 metre,

63- Aydın 64 metre,

64- Edirne 42 metre,

65- Antalya 39 metre,

66- Sakarya 31 metre,

67- Adana 23 metre,

68- Bartın 19 metre,

69- Sinop 17 metre,

70- Tekirdağ 10 metre,

71- Trabzon 10 metre,

72- Zonguldak 10 metre,

73- Mersin 6 metre,

74- Rize 6 metre,

75- Giresun 5 metre,

76- Yalova 5 metre,

77- Samsun 4 metre,

78- Çanakkale 3 metre,

79- Kocaeli 3 metre,

80- Ordu 3 metre,

81- İzmir 2 metre.”

Kaynak: Haber Merkezi