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Özlenen gelenek: Bayramda ellere kına yakılırdı

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Ramazan Bayramı yaklaşırken eski bayramlarda yaşanan o heyecan da aranıyor. Eskiden bayram için yapılan gelenek ve adetler ise şimdi özlemle anılıyor.

Özlenen gelenek Bayramda ellere kına yakılırdı malatya haber mask
Özlenen gelenek Bayramda ellere kına yakılırdı malatya haber
Özlenen gelenek Bayramda ellere kına yakılırdı malatya haber
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Ramazan Bayramı yaklaşırken eski bayramlarda yaşanan o heyecan da aranıyor. Eskiden bayram için yapılan gelenek ve adetler ise şimdi özlemle anılıyor.

Özlenen gelenek: Bayramda ellere kına yakılırdı

Ramazan Bayramı’na neredeyse saatler kaldı. Bayram öncesi akıllarda ise eski bayramlara olan özlem var. Öyle ki eskiden popüler olan geleneklerin artık unutulması bir nebze hüzün oluşturuyor. O unutulan ve özlenen geleneklerden biri de ellere kına yakmaktı.

Özlenen gelenek: Bayramda ellere kına yakılırdı


TÜRK KÜLTÜRÜNDE KINA YAKMAK

Kına yakmak, özellikle Türk kültüründe yaygın bir gelenek. Kına geceleri genellikle düğünlerde veya bayramlarda düzenlenen kına yakma geleneği genellikle gelinin ellerine veya bazen de gelinin ve damadın ellerine kına yakılmasıyla gerçekleşiyor. Bu gelenek, gelinin yeni yaşamına geçişini sembolize eder ve toplum içinde bir kutlama atmosferi yaratıyor. Bu etkinlik genellikle aile ve yakın dostlar arasında bir araya gelme ve kutlama yapma fırsatı sunuyor.

Özlenen gelenek: Bayramda ellere kına yakılırdı

BAYRAMDA KINA YAKMAK

Bayramlarda kına yakma geleneği ise, özellikle Türk kültüründe görülüyor. Şimdilerde değilse de eskiden bayramlardan önceki gün çocuklar, kadınlar ellerine kına yakar, sabaha kırmızı kına izleri uyanırdı. Herkesin heyecanla uyguladığı bu gelenek zamanlar unutuldu. Ancak halen bazı yerlerde bunun yaşatıldığı görülüyor.

Özlenen gelenek: Bayramda ellere kına yakılırdı

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08 Nis 2024 - 22:55 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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