Bingöl’de 2 Tunceli’de 5 bölge etkilenecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Solhan bölgesine bağlı Çavuşlar Köyü Yeniyerleşim Mevkii, Çavuşlar Köyü Bahçeli Mevkii, Bozkanat Köyü, Gökçeli Köyü Merkez Mevkii, Gökçeli Köyü Sofyan Mezra, Kuşburnu Köyü Merkez Mevkii, Kuşburnu Köyü Cevizli Mevkii, Gözeler Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Solhan bölgesine bağlı Gökçeli Köyü Hevir Mezra, Gökçeli Köyü Şenlik Mezra, Çavuşlar Köyü Yukarı Mevkii, Çavuşlar Köyü Heşvare Mevkii, Çavuşlar Köyü Taşlı Mevkii, Çavuşlar Köyü Yeşil Mevkii, Çavuşlar Köyü Güzel Mevkii, Çavuşlar Köyü Köme Mevkii, Çavuşlar Köyü Leyman Mevkii, Çavuşlar Köyü Ömerli Mezra bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Simani Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Tunceli’de de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü bölgelerine

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe Köyü, İsmailli Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Yukarıgülbahçe Köyü, Karabakır Köyü, Fikripaşa Mahallesi, Akpınar Köyü, Yenidoğdu Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Hozat ilçesine bağlı Balkaynar Köyü Seyit Memetler Mezra, Beşelma Köyü Darıkolu Mezra, Balkaynar Köyü Balolar Mezra, Fikripaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.