Malatyalılar bu şifalı suya büyük ilgi gösteriyor

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında Malatya’nın en önde gelen merkezlerinden birisi olan İspendere İçmeleri Battalgazi ilçesinin sınırlarında yer alıyor. Tarihi Selçuklu ve Osmanlı dönemine dayanan ve özellikle sağlık alanında şifa dağıtan bu sular, yerli-yabancı turistlerin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmeye devam ediyor.

İspendere İçmelerinin ismi rivayetlere göre Büyük İskender seferi sırasında burada konakladıktan sonra bu ismin verildiği dile getirilse de bu içmelerin tarihi Selçuklu ve Osmanlı dönemine dayanıyor. İçmelerin şifalı olması nedeniyle eski savaş dönemlerinde gaziler, yaralılar evlerine döndükleri zaman vücutlarındaki kılıç yarası ve ona benzer yaraların kapanması için İspendere’nin şifalı sularından yararlandıkları ifade ediliyor.

KUM VE TAŞA İYİ GELİYOR

Battalgazi ilçesinde büyük bir alanda bulunan İspendere İçmelerinin hem yıkanılabilir hem de içilebilir özelliği bulunuyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı yaşayanlar için veya taş, kum dökenler için birebir şifası olduğunu kanıtlanan bu sular, yıkanıldığı zaman da cilt hastalıklarından egzama, nasır ve buna benzer rahatsızlıklarına da iyi geldiği belirtiliyor. En az 4-5 gün sabah aç karnına, akşam da yemekten önce aç karnına bu suyun içilmesi tavsiye edilir. Öte yandan bu suyun kaynağından içilmesi önemle vurgulanırken, eve götürmek isteyenler için de şişeyi tam ağzına kadar doldurmaları ve bu suyu da 1-2 gün içerisinde tüketmeleri önerilir.