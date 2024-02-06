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Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra aslında özellikle deprem bölgesi tüm deprem kavramlarına hakim oldu. Ancak yine de merak edilen kavramlar var. Peki, artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir? mask
Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?
Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra aslında özellikle deprem bölgesi tüm deprem kavramlarına hakim oldu. Ancak yine de merak edilen kavramlar var. Peki, artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, bir ana depremi takip eden, genellikle daha küçük büyüklükteki sarsıntılardır. Ana deprem sırasında veya sonrasında oluşan bu depremler, ana şokun oluşturduğu gerilimleri dengelemeye çalışan yer kabuğundaki hareketlerin bir sonucudur. Artçı depremler, genellikle ana depremin yakınında, aynı fay hattında veya çevresinde meydana gelir.

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

ÖNCÜ DEPREM NEDİR?

Öncü deprem, bir ana depremi önceden haber veren ve genellikle daha küçük büyüklükte olan depremlerdir. Bu depremler, ana depremin gerçekleşmeden önce ortaya çıkabilir ve bu sayede bölgedeki sismologlara veya insanlara depremin olabileceği konusunda bir uyarı sağlar. Ancak, öncü depremlerin her zaman bir ana depremi takip ettiği söylenemez.

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

ANA ŞOK NEDİR?

Ana şok ise bir deprem dizisinin en büyük ve en belirgin depremidir. Ana şok, diğer artçı depremleri tetikler ve genellikle en büyük enerjiyi serbest bırakan depremdir. Ana şokun büyüklüğü, deprem dizisinin genel şiddeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir? Ana şok nedir?

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06 Şub 2024 - 22:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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