Malatya AFAD müdürü değişti

Malatya AFAD Müdürlüğü'nde yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'ne atandı. Malatya AFAD İl Müdürlüğüne ise Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal atandı.
Malatya AFAD Müdürlüğü'nde yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'ne atandı. Malatya AFAD İl Müdürlüğüne ise Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal atandı.
ALİ ALTINDAL KİMDİR?
06.06.1982 yılında Samsun’da doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans) yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans eğitimini tamamlayan Ali Altındal, 1 çocuk babası.
2007 yılında Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde Arama Kurtarma Teknisyeni olarak göreve başladı. 2008 yılından bu yana Edirne’de çeşitli pozisyonlarda görev aldı.
02.12.2019 tarihinde Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra da Malatya AFAD İl Müdürlüğüne atandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.