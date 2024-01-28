- Gündem

Malatya AFAD müdürü değişti

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya AFAD Müdürlüğü'nde yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'ne atandı. Malatya AFAD İl Müdürlüğüne ise Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal atandı.

Malatya AFAD müdürü değişti mask
Malatya AFAD müdürü değişti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya AFAD Müdürlüğü'nde yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'ne atandı. Malatya AFAD İl Müdürlüğüne ise Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal atandı.

Malatya AFAD Müdürlüğü'nde yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'ne atandı. Malatya AFAD İl Müdürlüğüne ise Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal atandı.

ALİ ALTINDAL KİMDİR?

06.06.1982 yılında Samsun’da doğdu. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans) yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans eğitimini tamamlayan Ali Altındal, 1 çocuk babası.

2007 yılında Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde Arama Kurtarma Teknisyeni olarak göreve başladı. 2008 yılından bu yana Edirne’de çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

02.12.2019 tarihinde Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra da Malatya AFAD İl Müdürlüğüne atandı.

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, busabah haber, Malatya AFAD Müdürlüğü, Afad, Ali Altındal, Kırıkkale AFAD Müdürlüğü, Mustafa Türker

28 Oca 2024 - 23:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL