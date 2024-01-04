Olası Yedisu depremi hangi illeri etkileyecek? Malatya, Yedisu depremini kaç şiddetinde hisseder?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Yedisu Fayı’nın 7.0 ve üzeri deprem üretebileceği ve çevre illeri etkileyeceği ifade ediliyor. Malatya’yı da tedirgin eden bu fay için deprem araştırmacıları bazı incelemeler yaptı. Olası bir Yedisu depreminde Malatya’nın hissedeceği deprem şiddeti de (büyüklüğü değil) bildirildi ve şehre yine uyarı yapıldı.

YEDİSU FAYI NEREDE

Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğusunda, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl şehrine bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alan Yedisu Fayı şu sıralar herkesin gündeminde. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu fayın deprem üretmesi halinde diğer şehirlerin kaç şiddetinde sarsıntı hissedebileceğini açıkladı.

“AĞIR HASARLIDAN ORTA HASARLIYA ÇEVRİLEN BİNALAR YIKILABİLİR”

Baturhan Öğüt,

“Olası bir 7.4 Yedisu depreminde Malatya, Adıyaman, Trabzon, Ordu, Giresun, Smasun, Kayseri, Sivas illerinde sadece sarsınım olur. Malatya ve Adıyaman’da ağır ve ağır hasarlıdan orta hasarlıya çevrilmiş birtakım yapı-binalarda yıkım yapabilir”

diye konuştu.

5.5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Bir harita üzerinden depremi çevre şehirlerin kaç şiddetinde hissedeceğini de açıklayan Öğüt,

“Olası bir 7,4 Yedisu depreminin bulunduğunuz şehirde Mercalli şiddet ölçeğine göre ortalama kaç şiddetinde hissedeceğinizi bu hazırladığım haritadan görebilirsiniz. Kayalık zeminde bu şiddet depremin odak noktasına çok yakın dahi olsanız düşer. İnce alüvyonel zemine nazaran kalın alüvyonel zeminde genel olarak bu şiddetler de hissedilecektir. Yani ortalama 5,5 şiddetinde hissedeceğiniz bir depremi 4,9 ya da 4,7 büyüklüğündeki bir deprem gibi düşünebilirsiniz”

sözlerine yer verdi.

MALATYA KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSEDECEK?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ün hazırladığı takvime göre, Malatya bu olası depremi 5.0-5.5 arasında hissedebilir. Bu da 4.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem anlamına gelebilir.

HANGİ ŞEHİR KAÇ ŞİDDETİNDE HİSEDECEK?

Olası 7.4 büyüklüğündeki Yedisu depreminin çevre illeri etkileyecek deprem şiddetleri şöyle:

Bingöl – 8.0 şiddetinde

Erzurum – 7.0 şiddetinde

Muş – 7.5-8.0 şiddetinde

Diyarbakır – 6.0-7.0 şiddetinde

Ağrı – 6.5 şiddetinde

Elazığ - 6.0-6.5 şiddetinde

Erzincan - 7.0-8.0 şiddetinde

Mardin – 4.0-5.0 şiddetinde

Şanlıurfa – 4.5-5.5 şiddetinde

Kahramanmaraş – 4.5-5.0 şiddetinde