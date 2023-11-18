Malatya'da güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Kasım Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
Altın alış ve satış fiyatları
ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 1.826,22 1.826,46
Çeyrek Altın 2.921,95 2.986,26
Cumhuriyet Eski 2,5 29.930,00 31.290,00
Cumhuriyet Yeni 2,5 29.930,00 31.480,00
Ata Lira Eski 12.309,00 12.890,00
Ata Lira Yeni 12.309,00 13.077,00
Yarım Eski 5.986,00 6.258,00
Yarım Yeni 5.986,00 6.296,00
Çeyrek Eski 2.993,00 3.129,00
Çeyrek Yeni 2.993,00 3.148,00
22 Ayar Bilezik 1.704,90 1.807,90
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.