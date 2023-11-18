18 Kas 2023 - 11:25 - Ekonomi

Malatya'da güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu altın fiyatları nasıl bir seyir izleyecek? İşte 18 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları…