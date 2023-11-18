- Ekonomi

Malatya'da güncel altın fiyatları

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu altın fiyatları nasıl bir seyir izleyecek?  İşte 18 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları…
Malatya'da güncel altın fiyatları mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Kasım Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

Altın alış ve satış fiyatları

ALTIN CİNSİ                                           ALIŞ                   SATIŞ

Gram Altın                                            1.826,22             1.826,46

Çeyrek Altın                                         2.921,95              2.986,26

Cumhuriyet Eski 2,5                            29.930,00            31.290,00

Cumhuriyet Yeni 2,5                            29.930,00            31.480,00

Ata Lira Eski                                        12.309,00           12.890,00

Ata Lira Yeni                                        12.309,00           13.077,00

Yarım Eski                                           5.986,00              6.258,00

Yarım Yeni                                           5.986,00              6.296,00

Çeyrek Eski                                         2.993,00              3.129,00

Çeyrek Yeni                                         2.993,00              3.148,00

22 Ayar Bilezik                                    1.704,90               1.807,90

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Altın fiyatları, Çeyrek altın, Gram altın, Ata Lira Eski, Çeyrek Eski, son dakika

Malatya- Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL