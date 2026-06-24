Günde iki paket sigara içerken bir anda hayatını değiştiren usta sanatçının bu radikal kararı nasıl aldığı ve gençlere hangi unutulmaz şarkısıyla seslendiği milyonlarca hayranı tarafından araştırılıyor. Orhan Gencebay sigarayı neden bıraktı, geçmişte yaşadığı sağlık sorunu neydi ve genç kuşaklara hangi önemli tavsiyelerde bulundu? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türk müziğinin 81 yaşındaki dev çınarı Orhan Gencebay, geçmişte yaşadığı sağlık problemleri ve tütün bağımlılığıyla ilgili yıllar sonra oldukça samimi itiraflarda bulundu. atv Haber kameralarına konuşan usta isim, gençlik yıllarında tam 16 yıl boyunca yakasını kurtaramadığı bu kötü alışkanlığa nasıl veda ettiğini tüm içtenliğiyle anlattı. İnternet üzerinden arama yapan hayranları "Orhan Gencebay'ın hastalığı neydi?" ve "Orhan Gencebay sigarayı nasıl bıraktı?" gibi sorgularla usta ismin sağlık durumunu ve bu zorlu süreci nasıl atlattığını yakından takip ediyor. Çelik gibi bir iradeyle hayatında yepyeni ve sağlıklı bir sayfa açan 'Orhan Baba', sadece kendi sağlığını güvence altına almakla kalmadı, aynı zamanda bugün gençlere ders niteliğinde tarihi bir çağrı yaptı.

ORHAN GENCEBAY SİGARAYI NASIL BIRAKTI VE HANGİ HASTALIĞI YAŞADI?

Bugün 81 yaşında olan efsane sanatçı, gençlik yıllarında günde tam iki paket sigara içtiğini itiraf etti. Dile kolay, 16 yıl boyunca devam eden bu yoğun tüketim, zamanla ünlü ismin sağlığını tehdit etmeye başladı. Özellikle kalp ritminde ciddi bozulmalar yaşandığını fark eden Gencebay, kendi deyimiyle bıçak gibi keserek bu zararlı alışkanlığa son verdi. Hayatını kurtaran bu kararı alırken hiç zorlanmadığını belirten usta sanatçı, o günlerde sadece kesin ve net bir irade ortaya koyduğunu vurguladı. Artık gururlu ve tam bir Yeşilaycı olan Orhan Baba, "Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum, çünkü babalar sözünü tutar" diyerek iradesinin ve kararlılığının ne kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

USTA SANATÇIDAN GENÇLERE 'HATASIZ KUL OLMAZ' UYARISI

Sağlıklı yaşamın önemini her fırsatta dile getiren Gencebay, usta işi eserlerinden birine atıfta bulunarak gençleri bağımlılığa karşı bir babanın şefkatiyle uyardı. Yıllarca dillerden düşmeyen ve milyonların ezbere bildiği "Hatasız Kul Olmaz" şarkısının sözlerini hatırlatan efsane isim, bu unutulmaz dizeleri gerçek hayata uyarladı. İnsanoğlunun elbette hatalar yapabileceğini, sigaraya başlamanın da böyle bir hata olduğunu söyleyen sanatçı, asıl meseleyi şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Yıllarca 'Hatasız kul olmaz' dedim. Herkes hata yapabilir, sigara da bir hatadır ama önemli olan telafisi imkansız hatalar yapmamaktır."

Bu anlamlı sözleriyle uyarılarda bulunan Gencebay, bağımlılıklardan uzak, temiz bir yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 44 yıl önce verdiği bu doğru karar sayesinde bugün sağlığının yerinde olduğunu belirten efsane isim, geç kalmadan hatadan dönülmesi gerektiği konusunda gençlere harika bir rol model oldu.