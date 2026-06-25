6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, şehrin kalbi yeniden atmaya başladı. Büyük umutlarla ve yoğun mesailerle ayağa kaldırılan çarşı projesinde teslimatlar sürerken, inşaatı yeni tamamlanan kapalı otoparkta yaşanan bir sorun esnafı ve vatandaşları şaşkına çevirdi.

Depremin ardından sıfırdan yapılan modern çarşı kompleksinin altına inşa edilen otoparklarda, henüz yolun başındayken su sızıntıları baş gösterdi. Tavan kısımlarından geçen borulardan damlayan sular, otoparkın zemininde yer yer göllenmelere ve su birikintilerine yol açtı.

Otoparkı tamamen kullanılamaz hale getirecek devasa bir su baskını olmasa da, yeni bitmiş bir projede boruların sızdırması ve zeminlerin su içinde kalması vatandaşları tedirgin ediyor.

Çarşı esnafı ve aracını park etmek için yeni otoparkı kullanan Malatyalılar, duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Henüz tam kapasiteyle faaliyete geçmeden gider borularının su akıtması, ilerleyen dönemlerde daha büyük tesisat krizlerinin yaşanabileceği endişesini doğurdu.

Vatandaşlar, müteahhit firmanın ve ilgili kurumların otoparktaki izolasyon ve gider borusu sorununa acil müdahale etmesini bekliyor.