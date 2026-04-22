Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 111.170 TL | Satış: 115.900 TL

Ata Lira/Reşat — Alış: 45.704 TL | Satış: 48.636 TL

Liralık Altın — Alış: 44.468 TL | Satış: 46.360 TL

Yarım Altın — Alış: 22.234 TL | Satış: 23.180 TL

Çeyrek Altın — Alış: 11.117 TL | Satış: 11.590 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.259 TL | Satış: 6.692 TL

14 Ayar — Alış: 3.843 TL | Satış: —

24 Ayar Altın — Alış: 6.814 TL | Satış: 7.037 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK