Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 111.170 TL | Satış: 115.900 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 45.704 TL | Satış: 48.636 TL
Liralık Altın — Alış: 44.468 TL | Satış: 46.360 TL
Yarım Altın — Alış: 22.234 TL | Satış: 23.180 TL
Çeyrek Altın — Alış: 11.117 TL | Satış: 11.590 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.259 TL | Satış: 6.692 TL
14 Ayar — Alış: 3.843 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.814 TL | Satış: 7.037 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.