Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki talep dengesi, Malatya’daki altın fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Yatırımcıların ve birikimlerini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranı, serbest piyasadaki son durumu gözler önüne serdi.

Güne hareketli başlayan piyasada, özellikle tasarruf sahiplerinin gözdesi olan 24 ayar gram altın ve ziynet eşyalarının alış-satış makas aralıkları dikkat çekiyor. Çeyrek ve yarım altın gibi geleneksel yatırım araçları güne yeni seviyelerinden başlarken, düğün sezonunun ve hediyeleşme kültürünün vazgeçilmezi olan 22 ayar bilezik ile reşat/ata lira cinsi birikim ürünlerinde de hareketli bir grafik çiziliyor.

MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranından alınan güncel altın fiyatları şu şekilde:

24 Ayar Altın - Alış: 6.230 TL | Satış: 6.440 TL

22 Ayar Bilezik - Alış: 5.720 TL | Satış: 6.160 TL

14 Ayar Altın - Alış: 3.510 TL | Satış: —

Cumhuriyet 2.5 - Alış: 100.800 TL | Satış: 105.200 TL

Ata Lira - Alış: 41.470 TL | Satış: 43.280 TL

Liralık Altın - Alış: 40.320 TL | Satış: 42.080 TL

Yarım Altın - Alış: 20.160 TL | Satış: 21.040 TL

Çeyrek Altın - Alış: 10.080 TL | Satış: 10.520 TL