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Halk Oyunları Müsabakaları Sona Erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan, Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

halk oyunları müsabakaları sona erdi
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01-02 Eylül 2021 tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapılan Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakalarına Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Deniz, sporcular, antrenörler ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Halk Oyunları Müsabakaları öncesi açılış konuşması yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan “Halk oyunları, bizim milli branşımızdır, özümüz kendi öz kültürümüzdür, bu yüzden halk oyunlarına ayrı bir önem vermekteyiz. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanan pandemi süreci spor branşlarımızı çok etkiledi. Bu branşlarımız arasında Halk Oyunları da gelmektedir. Aşılanmanın hızla artması ile birlikte umuyoruz önümüzdeki yıllar katılım pandemi öncesi gibi yoğun olacaktır. İlimizde halk oyunlarına büyük emeği olan Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kemal Deniz’ e, hakemlerimize, halk oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı da şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan müsabakalar sonrasında ödülleri taktim edildi. Dereceye giren kulüpler ise şöyle; Büyüklerde Akçadağ Spor Kulübü birinci, Yıldızlarda Beydağı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü birinci oldu.

(Bülten)

Aksoğan Tur

 

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